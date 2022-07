«Washburn-Feuer» wütet im Yosemite Nationalpark – Waldbrand bedroht Riesenmammutbäume in Kalifornien In Kalifornien wütet ein Waldbrand, der sich innert kürzester Zeit über eine Fläche von knapp 1000 Hektar Land ausgebreitet hatte. Über 500 Menschen sind an den Löscharbeiten beteiligt.

In Kalifornien dauert der Kampf gegen einen Waldbrand im Yosemite-Nationalpark an. Mehr als 500 Feuerwehrleute und Helfer waren am Montag in dem beliebten Ausflugsgebiet im Einsatz, wie die zuständige Parkbehörde mitteilte. Der vorige Woche ausgebrochene Brand bedroht die Mariposa Grove mit ihren bekannten Riesenmammutbäumen. Das sogenannte «Washburn»-Feuer war am Montag erst zu 25 Prozent unter Kontrolle. Die Flammen hatten sich schnell über eine Fläche von knapp 1000 Hektar Land ausgebreitet. Die Mariposa Grove wurde für Besucher geschlossen.

Besondere Schutzmassnahmen für 2000-jährige Mammutbäume

Die Einsatzteams würden für die berühmten Mammutbäume besondere Schutzmassnahmen ergreifen, teilte die Parkbehörde mit. Mithilfe von Sprinkleranlagen am Boden werde das Umfeld der Bäume feucht gehalten. Zudem werde trockenes Unterholz entfernt, das sich sonst leicht entzünden könnte.

Das Waldgebiet der Sierra Nevada am Südrand des Yosemite-Parks ist für seine über 60 Meter hohen und mehr als 2000 Jahre alten Mammutbäume bekannt. Die Mariposa Grove wurde schon 1864 als besonderes Naturschutzgebiet ausgewiesen.

