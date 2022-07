Interview mit dem Experten – Waldbrände: Fast immer ist es menschliche Fahrlässigkeit Grossbrände im Wald können fatale Folgen haben. Zudem erfordern sie tagelang dauernden Einsatz von Feuerwehren und Löschhelikoptern. Das sollen Feuerverbote verhindern. Brigitte Jeckelmann/BT

Gegen acht Hektar Wald brannten im März 2022 in Meiringen. Foto: Beat Jordi

Seit Dienstag herrscht im ganzen Kanton Bern ein Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe. Fachleute stufen die Waldbrandgefahr als gross ein. Die Regierungsstatthalter entscheiden über ein Verbot, das in der Regel im ganzen Kanton gilt. Sie sprechen es auf Empfehlung von Experten des Waldbrandmanagements vom kantonalen Amt für Wald und Naturgefahren aus. Christian Pfammatter, Forstingenieur und Teamleiter, erklärt, wie die Gefahren beurteilt werden.

Christian Pfammatter, was braucht es, bis Sie finden, dass es Zeit ist, Feuern im Wald zu verbieten? Christian Pfammatter: Dazu muss ich etwas ausholen. Wir stützen uns dafür einerseits auf ein internationales Berechnungsmodell. Dieses nutzt Mess- und Prognosedaten über Niederschläge, Temperatur, Wind und Luftfeuchtigkeit. Daraus ziehen wir Erkenntnisse über die Brandempfindlichkeit des Waldbodens.

Was heisst das? Das sind Erkenntnisse darüber, wie entzündbar der Waldboden mit der Streu- und Krautschicht ist, wie intensiv er brennt und wie schnell sich ein Brand ausbreitet. Je schneller ein Feuer um sich greift, umso schwerer löschbar wird es für die Feuerwehr.

Christian Pfammatter, Teamleiter Waldbrandmanagement des Kantons Bern. Foto: zvg

Benötigen Sie noch weitere Daten? Ja. Wir greifen auf ein Netzwerk von Förstern zurück, die uns Rückmeldungen geben über die Beschaffenheit des Bodens in den verschiedenen Regionen im Kanton. Zum Beispiel erfahren wir von ihnen, wie trocken die oberen Bodenschichten oder die Krautschicht sind. Diese Informationen zusammen mit jenen des Modells und unserer Erfahrung führen jeweils dazu, dass wir bei kritischer Gefahrensituation den Regierungsstatthalterinnen- und Statthaltern empfehlen, ein Feuerverbot zu prüfen. Allgemein kann man sagen: Je länger ein Waldboden trocken ist, beziehungsweise je länger es nicht geregnet hat und je mehr Wind bläst, umso kritischer wird es.

Was bedeuten die unterschiedlichen Gefahrenstufen 1 bis 5? Ab Stufe 3 «erheblich» reicht im Wald bereits ein nicht gut gelöschtes Brätelfeuer, damit ein Brand entstehen kann. Waldbrände sind generell für die Feuerwehren mit grossem Aufwand verbunden. Ab Stufe 4 «grosse Gefahr» und Stufe 5 «sehr grosse Gefahr» müssen wir mit Bränden rechnen, die nur mit tagelangen Grosseinsätzen mehrerer Feuerwehren und Löschhelikoptern zu bewältigen sind. Solche Grossbrände will man verhindern. Dafür braucht es ab Stufe 4 und 5 Feuerverbote.

Wie viele Waldbrände gibt es pro Jahr im Kanton Bern? In einem trockenen Jahr verzeichnen wir rund 80 Vegetationsbrände. Davon sind zwischen 40 und 60 Waldbrände. 20- bis 30-mal brennt es auf offenem Feld, diese Brände nennen wir Flurbrände.

Wann brennt es am häufigsten? Im Frühling und im Hochsommer. Zwischen März und April bekommt die Sonne Kraft, der Schnee ist geschmolzen, die Bäume haben noch kein Laub und jenes das am Boden liegt, ist ausgetrocknet – sofern es nicht viel geregnet hat. Diese Faktoren begünstigen einen Brand. Eine solche Wetterlage hat gerade im letzten März in Meiringen zu einem grossen Waldbrand geführt. Auf einer Fläche von rund sieben Hektar gab es massive Schäden am Schutzwald. Die zweite kritische Phase ist, wenn im Sommer die Trockenheit zunimmt und die Temperaturen steigen, wie dies jetzt der Fall ist. Zum Glück gibt es auf der Alpennordseite bis jetzt keine grossflächigen Brände, wie aktuell im südlichen Ausland, bei denen auch die Kronen der Bäume brennen.

Warum gibt es bei uns kaum Kronenbrände? Unsere Wälder sind vielerorts Mischwälder mit vielen Laubbäumen. Und diese brennen schlecht. Ein Bodenbrand entwickelt sich von unten aufwärts. Das Feuer braucht eine Steigleiter. In vielen südlichen Ländern liegt in den Wäldern viel Geäst am Boden, dazu wachsen Büsche und Gehölze. Diese fangen rasch Feuer, das hoch zu den Kronen brennen kann. In jenen Wäldern hat es zudem mehr Nadelhölzer, die ätherische Öle enthalten. Diese brennen leichter und das Feuer kann sich so zusätzlich schneller nach oben arbeiten. In der Schweiz dagegen fehlen diese Leitern, es hat weniger Gebüsche im Wald und es liegt auch weniger Totholz herum. Deshalb brennen mehrheitlich nur die Streuschicht am Boden und vereinzelt die unteren Teile der Baumstämme. Anders sieht es aus in steilen Hanglagen. Dort kann sich der Brand leichter von Baum zu Baum ausbreiten. Durch das Feuer entsteht ein Aufwind, der die Flammen zusätzlich hangaufwärts treibt. Hier sind Kronenbrände in Nadelholzwäldern möglich. Feuer im steilen Gebiet zu löschen, ist für Feuerwehren extrem schwierig, aufwendig und auch gefährlich.

Weshalb? In Hanglage breitet sich das Feuer schneller aus als im flachen Land. Zusätzlich können sich Steine am Boden lösen und ins Rollen geraten. Auch Bäume selbst können abstürzen. Zudem braucht es in steilen Hängen einen Löschhelikopter. Denn anders kann man das Wasser nicht dorthin transportieren. Es sind Einsatzkräfte sowohl aus der Luft als auch am Boden nötig. Damit diese Zusammenarbeit funktioniert, braucht es Erfahrung und eine entsprechende Ausbildung.

Welche Schäden entstehen bei Waldbränden bei uns, wenn nicht die ganzen Bäume brennen? Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass gar nicht viel passiert. Bei Waldbränden werden bei uns oft erst später die Folgeschäden sichtbar. Die Bäume werden durch die grosse Hitze beim Brand geschwächt und sterben dann wegen anderer Ursachen wie Pilzbefall oder Käfern ab. Der Borkenkäfer hat gerade bei Fichten leichtes Spiel, was dazu führt, dass etliche von ihnen gefällt werden müssen. So entstehen oft erst Monate nach dem Brand grossflächige, kahle Stellen, was besonders für den Schutzwald fatal ist. Bis er sich von selber erholt und seine Schutzfunktion wieder erlangt, vergehen Jahrzehnte. Pflanzt man junge Bäume in die Lücken oder muss Schutznetze gegen Steinschlag aufstellen, erfordert dies dagegen hohe Investitionen finanzieller Art. Meistens gehen Waldbrände bei uns aber glimpflich aus.

Was sind die Gründe für Waldbrände im Kanton Bern? Zu 90 Prozent sind sie auf menschliche Fahrlässigkeit zurückzuführen. Häufig sind schlecht befestigte Feuerstellen und Feuer, das nicht richtig gelöscht wurde, die Ursache. Hier sei ausdrücklich darauf hingewiesen: Um ein Feuer richtig zu löschen, reicht es nicht, darüber zu pinkeln. Die glühende Kohle muss soweit abgekühlt sein, dass man die Hand darauf legen kann. Erst dann kann man die Feuerstelle sich selber überlassen. Viele vergessen, dass glimmende Kohle vor allem bei Wind wieder aufflammen kann. Und dies, lange nachdem man mit Bräteln fertig ist. Auch weggeworfene Zigarettenstummel können leicht einen Brand auslösen. Hinzu kommen unkontrollierte Räumungsfeuer von Forst- und Landwirtschaft auf Flächen nahe beim Wald.

Was sind Räumungsfeuer? Dabei verbrennen Landwirte oder Forstarbeiter angefallene Äste von Holzschlägen auf Feldern nahe am Wald. Das ist wegen der Reinhaltung der Luft eigentlich verboten und nur mit Ausnahmebewilligung gestattet. Wird ein so grosses Feuer nicht genügend kontrolliert und anschliessend gelöscht, können Waldbrände entstehen. So geschehen im April 2018 in La Neuveville: Ein Winzer hatte bei erheblicher Waldbrandgefahr Rebentriebe am Waldrand verbrannt. Grund für Flurbrände in der Nähe von Bahngeleisen können Funken von durchfahrenden Zügen sein, oder auch von nostalgischen Dampfbahnen. Blitzschläge sind in rund zehn Prozent der Brände die Ursache. Die Zahl der Waldbrände ist in den letzten zehn Jahren gestiegen.

Glauben Sie, dass die Klimaveränderung dazu beiträgt? Definitiv. Die Phasen mit Hitze und Trockenheit nehmen zu. Dabei muss man wissen: Ein bis zwei Wochen ohne Regen plus warme Temperaturen und Wind reichen schon für eine erhöhte Waldbrandgefahr. Festzuhalten ist: Kurze Gewitterregen reichen nicht, um die Situation zu entschärfen, weil dabei nur die obere Bodenschicht benetzt wird. Um die Gefahrenstufe herabzusetzen, bräuchte es einen Dauerregen.

23 Kantone mit Feuerverbot Infos einblenden 23 Kantone erliessen Stand ein Feuerverbot, zumindest im Wald oder in Waldesnähe, einige darüber hinaus auch ein Feuerwerksverbot. Ein absolutes Feuerverbot im Freien gilt im Tessin, im Wallis und in Teilen von Graubünden. Die Kantone St. Gallen und die beiden Appenzell belassen es bei Mahnungen . Höchste Gefahrenstufe 5 herrscht gemäss Bund im Oberwallis . Mehrere Kantone haben um allfällige Unterstützung bei der Armee angefragt. (sda)





