Kampf gegen den Käfer – Waldbesitzer besprühen Holzlager mit Insektiziden Fast 1000 Liter Chemie wurden letztes Jahr in Wäldern im Kanton Bern auf Holzlager gesprüht. Bald darf noch mehr Holz im Wald gelagert werden. Bernhard Ott

Rundholzlager im Bremgartenwald. Um es vor dem Käfer zu schützen, wird es bisweilen mit Insektizid bespritzt. Foto: Franziska Rothenbühler

Das Pflanzenschutzmittel Cypermethrin wirkt «sehr schnell gegen fast alle Insektenarten», hält das Zentrum für angewandte Ökotoxikologie auf einem Infoblatt fest. Es ist aber auch «sehr giftig» für Wasserlebewesen wie Fische und Krebstiere sowie für Reptilien. Trotzdem wird es in Berner Wäldern versprüht, «um liegendes Holz vor Borkenkäferbefall zu schützen», wie die kantonale Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion (WEU) auf Anfrage schreibt.

Mit liegendem Holz sind die sogenannten Polter gemeint, die Rundholzbeigen entlang von Waldwegen. Die Wälder werden zum Lagerplatz der Holzindustrie, weil die Kapazitäten der Sägereien angesichts des aktuellen Überangebotes an Holz ausgelastet sind. Im Wald werden zwar «nur» 0,02 Prozent des Gesamtverbrauchs an Pflanzenschutzmitteln in der Schweiz verspritzt. Er ist aber ein «sensibles Ökosystem», wie das Bundesamt für Umwelt festhält.