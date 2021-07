Journalistische Glaubwürdigkeit – Wahrheit im Schlamm Eine RTL-Reporterin beschmiert sich für einen Flutbericht mit Dreck. Warum das nicht nur eine verwerfliche Idee ist, sondern auch eine aus dem vordigitalen Zeitalter. Kurt Kister

Nach der dramatischen Flut-Kriegsbemalung beurlaubt: RTL-Moderatorin Susanna Ohlen. Foto: Henning Kaiser (Keystone/dpa)

Als das Fernsehen noch die alleinige Macht über Bewegtbilder hatte, dramatisierten Auslandkorrespondenten gelegentlich optische Hintergründe. Während des Jom-Kippur-Kriegs 1973 musste mal ein grösserer Sandhaufen in Israel als Wüste Sinai dienen; ein andermal soll ein Korrespondent in einem Heizungskeller die Brücke eines Öltankers simuliert haben. Solche Dinge waren in einem Zeitalter, in dem nicht jeder alles irgendwo mit einem Telefon filmte, einfacher, wenn auch nicht anständiger.

Das mit dem Telefon wurde nun der RTL-Moderatorin Susanna Ohlen zum Verhängnis. Sie berichtete als anpackende Flutreporterin aus Bad Münstereifel; Gesicht und Kleidung waren leicht schmutzig, als sie eine Schaufel in die Hand nahm, um den Zuschauern ihr Verständnis vom partizipativen Journalismus zu demonstrieren. Leider hatte vorher jemand mit dem Mobiltelefon aufgenommen, wie Ohlen mit ein wenig Schlamm eine Flut-Kriegsbemalung zur Dramatisierung ihrer Rolle auflegte.