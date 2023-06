Streit um Asylunterkunft Wolfisberg – Wahlkampfrhetorik, Realpolitik und Groll im Dorf Wolfisberg revoltiert gegen die Pläne von Regierungsrat Pierre Alain Schnegg für eine Asylunterkunft in dem Dorf mit 180 Bewohnern. Die SVP bleibt auffallend still. Cedric Fröhlich Andres Marti

Wolfisberg am Dienstagabend. Anlässlich einer Informationsveranstaltung zum geplanten Asylzentrum gehen die Wogen hoch. Foto: Marcel Bieri

In einem kleinen Dorf am Südhang des Jura werden in diesen Tagen die ganz grossen Dinge verhandelt: die Folgen des globalen Migrationsdrucks, die nationale Asylpolitik und die Kapazitäten des Berner Asylwesens. Nicht ganz unerwartet, liegen in Wolfisberg die Nerven blank.