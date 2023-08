Wahl in Zimbabwe – Statt Frust verbreitet Nelson Chamisa radikalen Optimismus Statt der Regierung Versagen auf allen Ebenen vorzuwerfen, malt der Kandidat der Opposition eine schöne Zukunft aus, die mit seinem Wahlsieg am 23. August beginnen soll. Paul Munzinger aus Kapstadt

Will Zimbabwe in «ein Juwel» verwandeln: Oppositionschef Nelson Chamisa. Foto: Zinyange Auntony (AFP)

In Zimbabwe gibt es für einen Oppositionspolitiker viele Themen, an denen sich ein Wahlkampf aufziehen lässt. Die gigantische Inflation. Die deprimierend hohe Arbeitslosigkeit. Die explodierende Verschuldung. Doch Nelson Chamisa hat für seine Kampagne eine andere Strategie gewählt: radikalen Optimismus. Statt der Regierung Versagen auf allen Ebenen vorzuwerfen, malt er sich und seinen Anhängern die Zukunft in den buntesten Farben aus. Die Zukunft, die mit seinem Wahlsieg am 23. August beginnen soll.