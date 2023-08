Wahl der Woche (62) – Schaf oder Ziege? Unsere Autorin und unser Autor streiten sich über blökende und bockige Tiere. Simona Pfister Sven Behrisch (Das Magazin)

Illustration: Ruedi Widmer

Liebe Leserinnen und Leser, in der Kolumne «Wahl der Woche» streiten sich unsere Redaktorin Simona Pfister und unser Redaktor Sven Behrisch jede Woche über die kleinen und grossen Dinge des Alltags. Letztes Mal um die Duschtemperatur, heute um Tiere.

Simona Pfister: Diese grosszügigen Schafe!

Viele Menschen in der Schweiz haben Probleme mit Schlafen. Schon deswegen sind Schafe für dieses Land unentbehrlich: Man kann sie zählen und wird müde. Auch tagsüber gleichen sie wandelnden Wolken, sodass ihr Anblick uns Menschen stets ruhig und sanftmütig werden lässt. Auch dieser Gemütszustand hilft bekanntlich bei der Nachtruhe. Ausserdem sind Schafe ganz flauschig und weich; wenn man sie streichelt, wähnt man sich zwischen dicken, gemütlichen Daunendecken. Gähn. Und dann geben diese grosszügigen Tiere uns auch noch ihre Milch – gut zum Trinken vor dem Einschlafen! – und sogar ihr letztes Fell, damit wir daraus zum Beispiel einen Pullover oder Socken stricken können, in die wir uns einkuscheln, wohlig warm, man könnte fast einschlafen. Kurz: Auch wenn der Rest der Welt rau und hart zu uns ist, die Schafe sind es nie. Stattdessen trösten sie uns, bis wir einschlafen.

Sven Behrisch: Die agile Ziege zeigt echtes Interesse

Dass der Ziege nicht die Herzen zufliegen wie Katze, Hund oder glubschäugigem Nagetier, ist im Grunde unerklärlich. Wer jemals in eine Ziegenherde geraten ist, weiss, wie gesellig und kumpelhaft die hübschen und kräftigen, dabei seelisch zarten Tiere sind. Anders als die formlosen und phlegmatischen Schafe, die bei jeder Annäherung entweder blökend davonrennen oder maulend vor sich hin stieren, zeigt die agile Ziege echtes Interesse und gibt sich nur bisweilen bockig. Der charakterliche Rückschluss von Ziegenbartträgern, häufig umständliche, langatmige Männer mit erklärungsbedürftigen Freizeitbeschäftigungen, auf die ebenfalls Ziegenbart tragende Ziege, wird überbewertet. Unterschätzt dagegen wird das seidig weiche und tadellos reine Fell der Ziege, an dem es nichts zu meckern gibt. Schlau sind sie auch. So erfährt man auf der einschlägigen Seite ziege.ch, dass das Forschungsinstitut für die Biologie landwirtschaftlicher Nutztiere in Dummerstorf der Ziege eine solide Intelligenz attestiert. Sie kann auch aus dem Stand 1,50 Meter in die Höhe springen. Das schaft kaum ein anderes Tier.

Und welches Tier wählen Sie? Das Schaf ist zum Einschlafen schön Die unterschätzte Ziege Login Sie müssen eingeloggt sein, um teilnehmen zu können.

Mehr Infos Sven Behrisch ist Redaktor bei «Das Magazin». Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.