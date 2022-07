Auch Bauernhaus beschädigt – Wagenschopf in Weier im Emmental abgebrannt Am frühen Donnerstagmorgen stand in der Gemeinde Sumiswald ein Wagenschopf in Vollbrand. Es gab keine Verletzten, die Brandursache ist noch unklar.

Beim Brand in Weier im Emmental standen 75 Feuerwehrleute im Einsatz. Foto: zvg Kantonspolizei Bern

Am frühen Donnerstagmorgen vor 5 Uhr geriet in Weier im Emmental in der Gemeinde Sumiswald ein Wagenschopf in Brand. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Rund 75 Angehörige der Feuerwehren Sumiswald und Langnau konnten anschliessend ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Bauernhaus verhindern. Die Fassade des Wohnhauses wurde leicht beschädigt. Der Schopf brannte hingegen komplett nieder, wie die Kantonspolizei am Donnerstagvormittag mitteilt.

Drei Personen, die sich zum Zeitpunkt des Brandes im benachbarten Bauernhaus befanden, konnten sich selbständig nach draussen begeben. Auch mehrere Schweine konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Ein Ambulanzteam stand nur vorsorglich im Einsatz, es gab keine Verletzten.

Die Feuerwehr überwacht den Brandort noch bis am Freitagmorgen. Die Kantonspolizei ermittelt zur Brandursache.

pd/nfe

