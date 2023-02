«Wagenknecht will verhindern, dass Putin den Krieg verliert»

Kurz vor dem ersten Jahrestag protestierten Alt-Nationalrat Jo Lang und weitere Personen an einer Kundgebung in Bern gegen den Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine.

Kurz vor dem ersten Jahrestag protestierten Alt-Nationalrat Jo Lang und weitere Personen an einer Kundgebung in Bern gegen den Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine.

Solange Putin seine Truppen nicht hinter die Grenzen von vor dem 24. Februar 2022 zurückzieht, machen Verhandlungen keinen Sinn. Ein Waffenstillstand wäre heute nur im Interesse von Putin, da der Krieg nicht so verläuft, wie er sich das vorgenommen hat. Sahra Wagenknecht will vor allem verhindern, dass Putin diesen Krieg verliert.

Herr Lang, Sie sind Friedensaktivist. Was spricht dagegen, sich für einen Waffenstillstand im Ukraine-Krieg und für Friedens­verhandlungen einzusetzen, wie dies Sahra Wagenknecht und Alice Schwarzer mit ihrem Manifest fordern?

Tatsächlich wurden dort Forderungen präsentiert, die prorussischer Propaganda zum Verwechseln ähnlich sind. Beim Ostermarsch vom 10. April besteht indes der Konsens, dass wir für Sanktionen gegen Russland sind. Wer diesen nicht mitträgt, hat bei uns nichts verloren. Deshalb haben wir bereits die Schweizerische Friedensbewegung ausgeladen, weil sie demonstrativ Verhandlungen statt Sanktionen fordert und weil sie sogar infrage stellt, ob das Massaker in Butscha tatsächlich von Russen verübt worden sei.

Die gibt es auch in der Schweiz, wie die Demonstration vom vergangenen Wochenende in Zürich gezeigt hat, wo ebenfalls ein Waffenstillstand oder ein Abbau der Nato-Präsenz gefordert wurde.

Ukraine-Krieg-Demos in Zürich

Abo Ukraine-Krieg-Demos in Zürich Die einen wollen Putin stürzen, die anderen die Nato

Wie wollen Sie das durchsetzen, es kann doch jeder am Ostermarsch teilnehmen?

Ich erachte diese Gefahr als relativ gering, da die Szene der prorussischen Kräfte in der Schweiz sehr klein ist.

Ohne Waffenlieferungen aus Nato-Ländern würde Putin wohl gewinnen. In den 60er-Jahren wäre das Schlimmste für den Pazifismus gewesen, wenn die USA als Kriegsherr gegen Vietnam gewonnen hätten. Das Gleiche gilt heute für Putin, sollte er diesen Krieg gewinnen. Immer wenn ein Aggressor einen Konflikt zu seinen Gunsten wenden kann, führt das zu einer Schwächung des Friedens, und zwar weltweit.

In Zürich wurde auch ein Stopp der Waffenlieferungen an die Ukraine gefordert. Dem müssten Sie als Pazifist doch zustimmen?

«Die Debatte um Waffen­lieferungen lenkt von dem ab, was die Schweiz für die Ukraine tun kann und muss.»

Die Schweiz hat Putin massiv aufgerüstet. Mit Rohstoff- und Oligarchengeldern füllte sie die Kriegskasse. Und dank sogenannten Dual-Use-Gütern konnte und kann Putin Bomber und Raketen herstellen. Diese schwere Schuld kann die Schweiz nur tilgen, wenn sie massive Hilfe zum Wiederaufbau der Ukraine leistet. Die Debatte um Waffenlieferungen lenkt von dem ab, was die Schweiz für die Ukraine tun kann und muss. Die Bürgerlichen wehren sich dagegen, ernsthaft über eine Enteignung von Oligarchen und eine Kriegsgewinnsteuer zu diskutieren. Dabei wären hier jährlich mehrere Milliarden von Franken zu holen, die der Ukraine wirklich helfen könnten.

«Bei der GSoA ist man sich einig, dass Putin schuld am Krieg ist und nicht die Nato.»

Die SP ist inzwischen für eine solche Wiederausfuhr. Spaltet Putins Angriffskrieg die Linke in der Schweiz?

Gibt es auch innerhalb der GSoA Spannungen?

Bei der GSoA ist man sich einig, dass Putin schuld am Krieg ist und nicht die Nato. Einig sind wir uns auch, dass die Schweiz Putin aufgerüstet hat und sich jetzt finanziell am Wiederaufbau der Ukraine beteiligen muss. Uneinig sind wir uns, ob andere Staaten Waffen an die Ukraine liefern sollen oder nicht – aber das haben wir nicht zu entscheiden, deshalb hat diese Differenz keine internen Folgen.