Reichsbürger in Deutschland – Waffen, Umsturzpläne und Ent­führ­ungen – der harte Kern der Ver­schwörer wird immer härter Ihre Proteste nehmen zwar ab, doch die Grossrazzia hat gezeigt: Das Reichsbürgermilieu ist brandgefährlich. Mit Verhaftungen allein wird sich der Staat nicht wehren können. Georg Mascolo

Der harte Kern des Protestes wird immer härter: Ein Mann mit Guy-Fawkes-Maske inmitten von Neonazis, von denen einer eine Deutsche Reichsflagge in der Hand hält, an einer Corona-Demonstration im März 2021. Foto: Getty Images

Eigentlich hätte dieses von Gewalt und Furcht geprägte Jahr – jedenfalls soweit es die in Deutschland geltende Sicherheitslage betrifft – mit einer guten Nachricht zu Ende gehen können. Die in vielerseits apokalyptischer Vorfreude so leichtfertig prognostizierten Volksaufstände sind bisher alle ausgeblieben, statt eines «Wutwinters» registrieren die Behörden von Woche zu Woche eine nachlassende Dynamik der Proteste. Im jüngsten Lagebericht der Behörden findet sich dieser lakonische Satz: «Teilnehmerzahlen gehen weiter zurück.» Die Zahl der landesweiten Demonstrationen sei derweil von 370 auf 346 gesunken.