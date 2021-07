Ehemaliger BKW-Chef verstorben – Wäre es nach ihm gegangen, hätte Bern heute zwei AKW Als BKW-Chef stand Rudolf von Werdt im Kanton Bern im Zentrum der Kontroverse um die Atomenergie. Nun ist er im Alter von 92 Jahren gestorben. Mathias Streit

Rudolf von Werdt war überzeugt: Braucht es mehr Strom, braucht es ein AKW. Foto: Hansueli Trachsel (Stadtarchiv Bern)

Rudolf von Werdt war eine umstrittene Person. Für die einen war er ein «unnachgiebiger Atomkopf», für die anderen ein «unideologischer Unternehmer». Nun ist der ehemalige BKW-Chef Anfang Juli im Alter von 92 Jahren gestorben. Der «Bund» nimmt dies zum Anlass, einen Blick zurückzuwerfen auf die hitzige AKW-Debatte im Kanton Bern – eine Kontroverse, die von Werdt massgeblich mitprägte.

Rudolf von Werdt trat sein Amt als BKW-Direktionspräsident im Jahr 1980 an. Zu dieser Zeit war die Atomenergie bereits stark umstritten: «Ich wusste, was auf mich zukommt», sagte von Werdt später in einem Interview. Dabei war das 30 Jahre früher noch ganz anders gewesen: In den 1950er-Jahren wurde die Atomenergie von links bis rechts befürwortet. Es waren zunächst die Energieunternehmen, die zögerten. Zu teuer, zu ungewiss sei diese neue Technologie.