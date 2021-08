Eröffnungskonzert Berner Symphonieorchester – «Wär wott, cha mitpäägge!» Hinreissende Höhen und eine Chemie, die stimmte: Regula Mühlemann, Stefan Blunier und das Berner Symphonieorchester verzauberten das Casino mit französischen und amerikanischen Hits. Peter König

Immer wieder ein Erlebnis: Sopranistin Regula Mühlemann, flankiert von Dirigent Stefan Blunier. Foto: Florian Spring

«Wär wott, cha mitpäägge!» Als der Mann am Pult diese Worte in breitem Berndeutsch ans Publikum richtete, hatten er und seine Luzerner Sopranpartnerin dieses längst fest im Griff. Der Dirigent war der Berner Stefan Blunier, die Sängerin Regula Mühlemann, beide in fernen Landen zu Ruhm und Ehre gekommen und in der Heimat zwar immer gern, aber nur mehr selten gesehen.

Mit dem Berner Symphonieorchester (BSO) bildeten sie die Affiche des auf dem Bundesplatz geplanten und infolge frostiger Temperaturen ins Casino verlegten Eröffnungskonzerts der Saison 2021/22. Zwar mit Zertifikatskontrolle und Maskenpflicht noch immer im Zeichen von Corona, aber endlich wieder ein volles Haus.