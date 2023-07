System Rammstein – Vorwürfe gegen weiteres Rammstein-Mitglied Sie machen weiter mit ihrer Welttournee, als wäre nichts gewesen. Doch jetzt zeigen Recherchen, dass der Fall noch grösser sein könnte. Jakob Biazza , Daniel Drepper , Sebastian Erb , Laura Hertreiter , Lena Kampf , Marlene Knoblauch , Ralf Wiegand

Rammstein-Frontsänger Till Lindemann feuert auf der Bühne mit einem Flammenwerfer auf Bandmitglied Christian Lorenz an einem Konzert im Sommer 2022. Foto: Keystone

Da stehen sie jetzt also und bestaunen sich mit verschränkten Armen und erhobenen Mittelfingern. Auf der einen Seite pinke Käppis, Antifa-Fahnen, feministischer Rap. Auf der anderen Seite Warsteiner vom Fass, Bratwurst und Konzerttickets in der Tasche. Die Sonne knallt auf den Parkplatz, etwa 200 Menschen, die meisten eher jung, stehen da am Samstag, um gegen die drei geplanten Auftritte von Rammstein in Berlin zu demonstrieren. «Ob jetzt oder später, keine Macht für Täter», brüllen sie. Oder: «Schämt euch!» Immer wieder drängt die Polizei wütende Rammstein-Fans zurück, die höhnen, die Beweise wollen für die Vorwürfe gegen ihre Helden.