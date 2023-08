Tagestipp: Kinderfilm – Vorsicht beim Zaubern auf grosser Flamme Im Progr-Hof ist die Vorpremiere des Kinderfilms «Für Hund und Katz ist auch noch Platz» zu sehen. Michael Feller

Gleich schepperts: Die Hexe beim nicht sachgerechten Brauen von Zaubertränken. Bild: zvg

Eine freundliche Hexe und ihre Katze zelten an einem See. Als die Hexe ihre Tränke braut, explodiert der Kessel und weckt den schlafenden Drachen – was natürlich ein turbulentes Abenteuer nach sich zieht. «Für Hund und Katz ist auch noch Platz» ist eine Verfilmung des Kinderbuchs von Julia Donaldson und Axel Scheffler («Der Grüffelo»). Der Filmveranstalter Outside the Box zeigt die Vorpremiere im Progr-Hof. Ab 4 Jahren, nur bei schönem Wetter. (mfe)

Michael Feller schreibt über Menschen auf und hinter der Bühne. Er ist stv. Leiter Kultur. Mehr Infos @mikefelloni

