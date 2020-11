10. Minute

Tor

TOR für PSG. Neymar trifft eiskalt vom Punkt! Gulacsi blieb lange stehen und liess sich von den Tänzchen des Brasilianers nicht beirren. Am Ende gewinnt Neymar dennoch das Nervenspiel und schiebt die Kugel in die untere rechte Torecke. PSG führt früh in dieser für sie wichtigen Partie.