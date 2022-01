Interview mit Staatssekretärin für Bildung – «Vorgehen der EU schadet der Forschung in Europa»

Führende Schweizer Hochschulvertreter sehen es weniger optimistisch. In einer Resolution warnen sie vor dem Abgang von Spitzenforschenden . Der Ausschluss aus dem Forschungsprogramm Horizon Europe bringe den gesamten Forschungsplatz Schweiz in Gefahr.

Sie appellieren also an die Politik in der EU, nicht in der Schweiz?

Ja, mein Appell an die EU lautet: Lasst solche politischen Verbindungen bleiben! Es ist zum Nachteil beider Seiten.