EM – Bern rüstet sich für das Spiel – Viel Vorfreude und Nervosität Nach der historischen Sternstunde gegen Frankreich hoffen Berner Fussballfans auf ein neuerliches Highlight im Viertelfinal gegen Spanien. Simon Wälti , Naomi Jones

Schon bald geht es los: Mehdi und sein Team richten einen Stand für Fanartikel ein. Foto: Naomi Jones

Mitte Nachmittag, zwei Stunden vor Anpfiff in St. Petersburg, sind in der Berner Innenstadt zahlreiche Menschen unterwegs, von denen man vermuten kann, dass sie auf der Suche nach einem Platz mit freier Sicht auf eine Leinwand oder einen Grossbildschirm sind: Sie wollen sich den Spass am Viertelfinalspiel Schweiz gegen Spanien nicht dadurch verderben lassen, dass auf einmal – in einer entscheidenden Szene – das Blickfeld verstellt ist.

Zwischen 15 und 16 Uhr beginnen sich erste Fans in der Aarbergergasse niederzulassen – die ganze Gasse wird zu einer einzigen Public-Viewing-Zone. Die Vorfreude ist gross, man hofft auf eine neuerliche Sternstunde: «3:1 für die Schweiz», sagt einer aus einer Gruppe von fünf Freunden. Dann prosten sie sich zu. In der Aarbergergasse befindet sich das Epizentrum der Berner Fussballbegeisterung an diesem Freitagabend. «Hier ist die Atmosphäre am besten», sagt ein anderer Fan.

In der Aarbergergasse sei die Atmosphäre am besten, sagen die Fans. Foto: Naomi Jones

Erregter Gemütszustand

Bei Kurt & Kurt wird gerade der Bildschirm aufgebaut, ebenso bei der Heimweg Bar. Beim Divino wird erst kurz vor dem Match alles installiert, aber die Plätze sind bereits ausgebucht, denn es heisst, die Übertragung sei hier am schnellsten. Man kann also bereits Sekundenbruchteile vor den anderen den Atem anhalten oder jubeln. Dominic und Tamy, in rot und weiss gekleidet, stellen sich beim Brunnen auf. Die Sicht ist gut. «Wir sind nervös», sagt Tamy auf ihren Gemütszustand angesprochen. «Seit heute Morgen», ergänzt Dominic.

Dreierkette in der Aarbergergasse: Schon bald hat die Warterei ein Ende. Foto: Naomi Jones

Gefeiert wird aber auch in erhöhter Position – falls die Geschehnisse auf dem Rasen solche Gefühlsausbrüche erlauben: Das Pop-up Peter Flamingo hat ein Public Viewing mit einer Grossleinwand aufgestellt. Die Veranstalter erwarten offenbar bis zu 1000 Personen. Sollte es in St. Petersburg langweilig zu- und hergehen, kann man sich immer noch der Aussicht auf die Berner Alpen widmen.

Im Bierhübeli sind die 500 Plätze fürs Public Viewing schon seit Tagen ausverkauft. 150 Leute haben im Konzertsaal Platz und 350 draussen: «Wir sind bereit für die Übertragung und auch für den Sieg», sagt Bierhübeli-Geschäftsführer Dave Naef.

Kampf mit der Logistik

Am früheren Nachmittag liefen vielerorts die Vorbereitungen auf Hochtouren. Biertanks wurden gefüllt, Pommes Frites und – je nach Ausrichtung der Beiz oder des Pop-up-Betriebs – auch Gemüse für den kleinen Hunger werden angeliefert. Lastwagen kreuzen durch die Gassen. Und auch das muss sein vor dem Match: Die Mobitoi-Bedürfnisverrichtungshäuschen werden geleert und desinfiziert. Der Geruch ist streng. Aber so ist alles vorbereitet, dass die Gäste ihr Bier gesittet und in allem Anstand loswerden können.

Vorbereitungen auf der Münzterrasse beim Casinoplatz: Bis 18 Uhr soll alles klappen. Foto: Naomi Jones

Am Nachmittag haben Technikbeauftragte zum Teil mit gewissen Tücken zu kämpfen. Auf der Münzterrasse wird der Bildschirm eingerichtet, doch die Antenne will noch nicht richtig. «Zur Not starten wir halt mit dreissig Sekunden Verzögerung», heisst es.

Noch sind wenig Gäste sind im Public Viewing auf der Münzterrasse. Vanja und Elena, zwei Gymnasiastinnen, haben sich an eine lange Bank gesetzt, mit bester Sicht auf den grossen Bildschirm. «Wir konnten nicht vorher reservieren», sagt Vanja. «Nur besetzen», ergänzt Elena. Die beiden wollen den Match mit ihren Kollegen und Kolleginnen schauen. Etwa sieben weitere Plätze wollen sie frei halten, je nach Publikumsandrang könnte das zu einem schwierigen Unterfangen werden. «Wir wollten ohnehin vorher zusammen etwas trinken», sagt Elena. Sie hoffen auf ein 2:1 für die Schweiz. Nach 90 Minuten oder 120 Minuten oder nach 120 Minuten plus Penaltyschiessen wird man mehr wissen.

Am früheren Nachmittag war noch alles ruhig: Aber bald wird auch auf der Münzterrasse einiges los sein. Foto: Naomi Jones

Fehler gefunden?Jetzt melden.