Ansturm auf Grippeimpfung – Vorderhand reicht Grippeimpfstoff nur für Risikopersonen Viele Bernerinnen und Berner wollen sich derzeit gegen die Grippe immunisieren lassen. Wegen des grossen Andrangs fordert der Kanton Bern, dass Ärzte nach Dringlichkeit gestaffelt impfen. Simone Klemenz

Die Grippeimpfung ist bei den Bernerinnen und Bernern derzeit gefragt. Foto: Samuel Schalch

Oktober – die Tage werden kälter und nasser. Das Risiko, mit einer Grippe im Bett zu liegen, steigt. Und gegen dieses wollen sich die Bernerinnen und Berner in diesem «Corona-Jahr» offenbar besonders gut schützen. Das ist aktuell jedoch gar nicht so einfach: So muss wegen des grossen Andrangs mit Wartezeiten gerechnet werden – dies, nachdem in den letzten Jahren das Gegenteil der Fall war und sich nur wenige gegen die Grippe impfen lassen wollten.