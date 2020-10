Warten auf rasche Ergebnisse – Vorbereitungen für Schnelltests laufen Der Kanton Bern ist dabei, die nötigen Schritte für die Einführung der Corona-Schnelltests aufzugleisen. Eine wirkliche Entlastung der Testzentren zeichnet sich dadurch aber nicht ab. Simone Klemenz

Der Nasen- und Rachenabstrich muss auch bei der neuen Schnelltest-Methode durch eine Fachperson erfolgen. Der Abstrich wird anschliessend vor Ort von der Fachperson analysiert. Foto: Keystone

Bereits ab Montag sollen in der Schweiz sogenannte Antigen-Schnelltests zugelassen werden. Dies gab der Bundesrat an der Medienkonferenz am Mittwoch bekannt. Die Schnelltests zeigen – anders als die herkömmlichen PCR-Tests – schon nach 15 Minuten an, ob eine Person Corona-positiv ist. Damit würde laut Bundesrat Alain Berset «eine breitere und schnellere Testung der Bevölkerung ermöglicht».

Der Bund hat schon 1,5 Millionen Tests vom Basler Hersteller Roche und vom US-Konzern Abbott erhalten und aufgeschlüsselt nach Einwohnerzahl an die Kantone weitergeleitet. Da im Kanton Bern rund ein Achtel der gesamtschweizerischen Bevölkerung lebt, stehen dem Kanton also etwa 190’000 Tests zu. Nun ist es am Kanton, über deren Verteilung zu entscheiden. «Derzeit sind wir mit verschiedenen Leistungserbringern in engem Kontakt, um abzuklären, wer zeitnah Tests anbieten kann», sagt Gundekar Giebel, Sprecher der kantonalen Gesundheitsdirektion GSI. Weitere Details würden nächste Woche bekannt.