Bedenken eines Fachmanns – Vorbehalte gegen allzu perfekte Darstellungen Brillante Visualisierungen würden oft als Blendwerke wahrgenommen und liessen zu wenig Raum für eigene Vorstellungen, sagt der Berner Stadtplaner. Dölf Barben

Die Baukörper auf einer Visualisierung zum Berner Viererfeld lassen Raum für eigene Vorstellungen. zvg Die Projektzeichnung einer nie verwirklichten Unterführung bei der Station Bern-Wankdorf. zvg Das Modell des künftigen Berner Tiefbahnhofs macht die Zusammenhänge klar. Adrian Moser 1 / 3

«Heutige Visualisierungen sind faszinierend», sagt Berns Stadtplaner Mark Werren, «das muss ich zugeben.» Und doch: Beim Stadtplaner von Bern ist bald eine gewisse Reserviertheit gegenüber allzu perfekten Darstellungen herauszuhören. «In der Fachwelt gehen die Meinungen dazu auseinander», sagt er.

Manche Visualisierungen seien so brillant, dass sie schon fast eine Blendwirkung entfalteten. Ihr Einsatz werde in Architekturwettbewerben deshalb oft eingeschränkt. Werrens Hauptkritik geht aber über das hinaus: Mit Visualisierungen allein – «mögen sie noch so perfekt sein» – liessen sich Projekte nicht vollständig darstellen, sagt er. «Ich glaube, dass es auch andere Hilfsmittel braucht – zum Beispiel Modelle und Pläne.»