Glosse zur App-Schwemme – Vor Luscht, ä Bierfläsche gägene Boumstamm z brätsche «Happy Cow», «Klima-Tracker» oder «Zero-Waste»: Unser Mundart-Kolumnist versucht, kraft einschlägiger Apps die Welt zu retten. Die Aussichten stehen gar nicht schlecht. Gerhard Meister

Es soll Menschen geben, denen ein Leben ohne technische Applikationen zunehmend unvorstellbar erscheint. Foto: Hero Images/ vqh

Eh ja sicher, i hamer doch scho längschtens dr «Klima-Tracker» abeglade, woni när mini eigeti CO-2-Bilanz cha berächne. U hamer natürlech o dr «Code Check» abeglade, woni bi de Läbesmittu im Lade mit em Handy dr Barcode cha scanne u sofort weiss, öb das jetz nume vegetarisch isch oder o vergan u ohni Mikroplastik.

U hamer natürlech o d App «To good to Go» abeglade u cha so Ässe rette, Ässe, wo ohni die App im Abfau würd lande. U hamer natürlech o d «Zero-Waste»-App abeglade u weiss jetz, wo dr nächscht Lade isch, woni mini Sache ohni Verpackig cha choufe, u hamer ds «Kleiderkreisel»-App abeglade, wo me sini Chleider online cha tusche.

U hamer dr «Fischratgeber» vom WWF abeglade mit sim geniale Ampusyschtem u isse nume no ökologisch verträgleche Fisch, weni überhoupt no Fisch isse, besser aus ökologische isch natürlich gar ke Fisch, logisch, u hamer därum o d «Happy Cow»-App abeglade, woni när aui vegetarische u vegane Restaurants uf mim Handy ha, u hamer «Vanilla-Bean» abeglade, für dass i o im Usland weiss, öbs Fleisch drin het im Ässe, weni überhoupt no ids Usland fahre, was me natürlech nümm sött, scho klar, aber wenn scho, de mit dr «Refill-App», wo mer azeigt, wos e Brunne het, woni mini Trinkfläsche cha uffüelle u so kes PET-Fläschli muess choufe.

Es git ou en App, wo mir azeigt, öb mi eventuell tue überfordere mit mim ökologisch korrekte Verhaute.

U hamer natürlech o dr «Fertility Friend» abeglade samt Eisprungrächner, Fruchtbarkeitstabäue u Periodeträcker, aber nid, für schwanger zwärde, sicher nid, sondern fürne Schwangerschaft zvermide, es git ja würklech nüt, wo dr persönlech ökologisch Fuessabdruck grösser macht aus es Ching.

Dass me dä umwäutschädlech «Fertility Friend» subversiv cha umwärte, das isch öppis, wo me viellech nid eifach so vo säuber druf chunnt, aber für das cha me sech ja när dr «Tubmate Youtube downloader» abelade mit däm schpezieue Fiuter, wo di nöischte u beschte Videos zeigt mit Tipps u Tricks u Bischpiu vo Verhautenswiise, wo mis Läbe punkto Umwäutverträglechkeit witer tüe optimiere.

U natürlech beschteit d Gfahr, dass eim das ganze Optimiere irgendeinisch o chli zviu cha wärde, u därum hamer o d App «Too much is too much» abgelade, wo mir azeigt, öb mi eventuell tue überfordere mit mim ökologisch korrekte Verhaute u viellech langsam us mim Ungerbewusste use Widerschtäng ufbouee gäg mini ökologischi Korrektheit, Widerschtäng, wo de natürlech derzue chönnte führe, dass i unbewusst mis ökologisch korrekte Verhaute tue sabotiere, u viellech sogar ire unkontrollierte Affekthandlig e Wuchenänd-Flug nach Panama tue bueche, für dert dumm uf emene Surfbrätt desumezschtah.

So wit söus natürlech nid cho, däm muess me vorbeuge, u genau das macht die App «Too much is too much», wo eim när seit, me söu doch irgend es Prix-Garantie-Gotlett frässe für wieder echli obenabe zcho. U bi extremere Spannigszueständ schlat die App viellech vor, me söu mit ere Bierfläsche i Waud u die irgendwo gägene Boumschtamm brätsche. Ökologisch isch das übrigens nid so schlimm, ir Regu isch me ja när schlagartig ernüchtert u ds schlächte Gwüsse sofort gross gnue, dass me d Schärbe bis ufe letscht Schplitter zämesuecht u när i Sammucontainer tuet. Ja, u we sech bi dere Aktion irgend es Eichhörndli vor Chlupf a sim Nüssli sötti verschlückt ha, de cha me de viellech würklech langsam säge, i Gottsname, oder.

Nei, we sech aui Lüt so vorbildlech würde verhaute wie ig, de wär die Wäut no zrette. Leider isch das nid eso, u es isch nume e chline Troscht, dass es o no d App «Alertswiss» git, wo eim vor Erdbäbe, Waudbränd u angere Umwäutkataschtrophe warnt. Abgelade ha se natürlech trotzdäm.