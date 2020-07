Anstieg bei Corona-Fällen erwartet – Vor der zweiten Welle Erneut sind im Kanton Bern vergleichsweise wenige Personen vom neuen Coronavirus betroffen. Kantonsärztin Linda Nartey macht sich aber auf einen Anstieg der Fallzahlen gefasst. Brigitte Walser

Kantonsärztin Linda Nartey erlebt bewegte Zeiten – und ein Ende ist nicht in Sicht. Foto: Franziska Rothenbühler

Kantone wie Waadt, Jura oder Tessin ziehen die Schraube an. Sie führen eine Maskenpflicht beim Einkaufen oder neue Höchstzahlen bei Personengruppen ein. Im Kanton Bern hingegen ist die Lage ruhig. Am Donnerstag waren 22 Personen in Isolation und gut 120 in Quarantäne. Am Freitag kamen vier neue bestätigte Fälle hinzu. Vier Personen befanden sich in Spitalpflege. «Die Fallzahlen sind im Kanton Bern noch niedrig», bestätigt Kantonsärztin Linda Nartey. Beobachte man die schweizweite Entwicklung, müsse man aber auf einen weiteren Anstieg gefasst sein.