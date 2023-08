Vor dem Rückspiel gegen Haifa – Eine gute Nachricht für den YB-Trainer Gewinnen die Young Boys am Dienstag (21 Uhr) im Wankdorf, stehen sie in der Gruppenphase der Champions League. Ein Rückkehrer könnte die Offensive auf Touren bringen. Marco Oppliger

YB-Trainer Raphael Wicky schwört seine Mannschaft auf das Alles-oder-nichts-Spiel vom Dienstag ein. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Formulieren wir es einmal so: Wenn Maccabi Haifa am Dienstagabend in Bern ähnlich forsch zur Sache geht wie dieser eine israelische Journalist vor dem Playoff-Rückspiel, dann dürfte die Young Boys ein heisser Tanz erwarten. Wie üblich vor grossen Partien wollte Raphael Wicky an der Pressekonferenz nicht allzu viele Worte über den Gegner verlieren, geschweige denn darüber spekulieren, wie dieser spielen wird. Doch der Israeli liess nicht locker und hakte nach, diesmal in etwas forscherem und lauterem Ton – bloss vermochte er den YB-Trainer auch so nicht aus der Reserve zu locken.

Nur ein Spiel trennt die Young Boys noch vom Einzug in die Gruppenphase der Champions League, die einhergeht mit Einnahmen von über 30 Millionen Franken und glanzvollen Fussball-Nächten. «Uns bietet sich eine riesengrosse Chance», hält Wicky fest, «wir werden alles dafür tun, uns diesen Traum zu erfüllen.» Wobei sich die Ausgangslage nach dem 0:0 in Haifa frei nach Abba ganz einfach beschreiben lässt: The winner takes it all.

Rieder und das schöne Abschiedsszenario

Die Young Boys konnten sich in aller Ruhe auf dieses Alles-oder-nichts-Spiel vorbereiten, weil die Heimpartie gegen Lausanne-Ouchy verschoben wurde. Selbiges gilt für Haifa, das den Meisterschaftsauftakt vom letzten Wochenende ebenfalls später bestreiten kann. So konnte Wicky sein Team übers Wochenende nun in aller Ruhe auf den Gegner einstellen. «Ich spüre bei den Spielern Vorfreude und ein gewisses Kribbeln», meint er.

Der Trainer kann am Dienstag aus dem Vollen schöpfen. Der in Haifa kranke Cheikh Niasse ist wieder einsatzbereit, Selbiges gilt für Ulisses Garcia, der zuletzt mit der U-21-Auswahl zweimal je 60 Minuten spielen konnte. Das ist nicht ganz unwesentlich, weil Garcia mit seinen schnellen Vorstössen das Offensivspiel beleben kann. Und dieses kam bekanntlich in Haifa nicht richtig auf Touren.

An diesem Punkt will Wicky denn auch ansetzen. «In solchen Partien erhältst du nicht zehn Chancen, also musst du effizient sein», sagt er. Er verlangt von seinem Team, dass es im Abschluss entschlossener und sauberer agiert. Gleichzeitig gilt es, die Defensive nicht zu vernachlässigen und Haifa nicht zu viel Platz zu lassen. Was im Hinspiel bekanntlich sehr gut funktioniert hat.

Und dann wäre da noch der bevorstehende Abgang von Fabian Rieder. Rennes will den Mittelfeldspieler unbedingt, der Transfer dürfte nach dem Rückspiel gegen Maccabi über die Bühne gehen. Angesprochen auf die Causa Rieder, setzt Wicky wieder sein Pokerface auf. Er habe weder etwas darüber gelesen, noch sei er von Sportchef Steve von Bergen informiert worden. «Fabian ist voll bei uns, und er hat genauso viel Lust, es in die Champions League zu schaffen, wie wir alle.» Das wäre für Rieder gewiss ein Abschiedsszenario.

