Der Kern dieses Bauernhauses stammt von 1712 und blieb beim Dorfbrand verschont. Foto: Nicole Philipp

Das stattliche Bauernhaus an der Hauptstrasse 36 in Mülchi ist etwas Spezielles. Eine Inschrift auf einem Holzbalken deutet darauf hin, dass das Gebäude 1712 erstellt worden ist. Das heutige Erscheinungsbild des Gebäudes im westlichen Teil des Dorfes stammt zwar wohl aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, wie auf dem Inventarblatt der Denkmalpflege vermerkt ist. Der Kern ist aber nach wie vor von 1712.

Das besagte Bauernhaus, auch als alte Post bekannt, war eines der ganz wenigen Gebäude, die beim grossen Dorfbrand vor genau 250 Jahren verschont wurden. Warum das Haus damals nicht niedergebrannt ist, kann Hans Ueltschi, der heutige Besitzer, nicht sagen.

Eine freiwillige Sondersteuer

Es war eine Katastrophe, die am 1. des Herbstmonats 1773 über das Dorf Mülchi hereinbrach. Beim Dorfbrand wurden fast alle Häuser ein Raub der Flammen. Die aus viel Holz errichteten Gebäude mit den Stroh- oder Schindeldächern boten genügend Nahrung für das Feuer. Die Flammen konnten sich bei der engen Bauweise gut ausbreiten. Die noch rudimentäre Brandbekämpfung war chancenlos.

Knapp drei Wochen später reagierten «Schultheiss und Rath der Stadt und Republic Bern» auf den Dorfbrand im Limpachtal, bei dem «zwey und zwanzig Firsten, samt aller darinn sich befundenen Habschaft, Getreid und Fueter eingeäscheret» worden waren. Die Feuersbrunst sei «zu Mülchi im Venner-Gricht» ausgebrochen, heisst es in dem Schreiben vom 20. Herbstmonat 1773, das sich im Berner Staatsarchiv befindet. Der Schaden wurde auf «zwey bis drey und neunzig tausend Pfunden» geschätzt. Die Brandursache ist nicht erwähnt.

Um den «Brunstbeschädigten»zu helfen, haben die Oberen in Bern beschlossen, dass im ganzen Kantonsgebiet eine freiwillige Steuer erhoben werden soll. Die Orte sollten je nach ihrem Vermögen ihren «Mitlandleut» helfen, das sei eine christliche Pflicht.

Dorf wurde neu aufgebaut

In weiteren Dokumenten im Staatsarchiv findet sich eine genaue Zusammenstellung aller Geschädigten, von Alt-Müller Jakob Martj bis zu «Barbara Rätz ihre Magd», und die Höhe des erlittenen Schadens. Die Spannweite reicht von 2 bis über 4600 Pfund. Fein säuberlich wird auch aufgelistet, wer wie viel aus der erhobenen Sondersteuer erhalten hat. Damit konnten im Schnitt etwa 30 Prozent der Schadensumme gedeckt werden.

In einem anderen Verzeichnis sind die neuen Gebäude in Mülchi aufgeführt. Daraus wird ersichtlich, dass die Lehren aus dem Dorfbrand gezogen worden waren. Stroh- oder Schindeldächer wurden nur noch bewilligt, wenn das neue Bauernhaus ausserhalb des Dorfes errichtet wurde. Oder wenn es genügend Abstand zu anderen Gebäuden hatte. Dazu wurde teilweise unter den Bauern Land abgetauscht.

Ortsbild national geschützt

Die grossen Bauernhäuser mit ihren Nebenbauten prägen Mülchi noch heute, die Bautätigkeit blieb bescheiden. Das Dorf ist im Inventar der schützenswerten Ortsbilder von nationaler Bedeutung aufgeführt. Es habe dank der beachtlichen, für die Region typischen Bauernhöfe aus dem späten 18. und frühen 19. Jahrhundert architekturhistorische Qualitäten.

Das Dorf habe hohe Lagequalitäten durch die unverbaute Situation, heisst es in der Beschreibung zum Ortsbild. Die Sicht auf die harmonisch ins Kulturland integrierte Dachlandschaft sei von allen Seiten ungestört eingerahmt von einem Obstbaumkranz. Erwähnt werden auch die stattlichen Hofplatzbäume. Viele Häuser sind als geschützt oder erhaltenswert eingestuft.

Geburtsort von Rudolf Minger

Das kleine Dorf in der Limpachebene mit seinen rund 240 Einwohnerinnen und Einwohnern ist aber nicht wegen seines Ortsbildes oder des Dorfbrandes bekannt. 1881 wurde in Mülchi Rudolf Minger geboren. Er wurde im Dezember 1929 als erster Vertreter der Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei (BGB, heute SVP) in den Bundesrat gewählt. Bis zu seinem Rücktritt 1940 leitete der populäre Minger das Militärdepartement. Der Landwirt zog zwar bereits 1907 nach Schüpfen. Eine Gedenktafel an seinem Geburtshaus erinnert aber an den in Mülchi geborenen Bundesrat.

Gedenktafel am Geburtshaus von Rudolf Minger. Foto: Beat Mathys

Am Wochenende jährt sich der grosse Dorfbrand zum 250. Mal. Aus diesem Anlass organisieren die Vereine ein Fest, bei dem das Unglück im Zentrum steht. Der Festgottesdienst am Samstag um 10 Uhr steht unter dem Motto «Füür u Flamme».

Ursprünge bei der Mühle Urkundlich wurde Mülchi erstmals 1302 mit der Bezeichnung Mulnhein erwähnt. Der Name geht vermutlich auf eine Mühle zurück, die wohl schon im 13. Jahrhundert am Mülchibach stand. Mülchi war vermutlich zuerst den Grafen von Buchegg unterstellt. Im 14. Jahrhundert gelangten «Gericht und Güter» an verschiedene Bernburger und an Klöster. Im 15. Jahrhundert erhielt Bern Teile der Herrschaft und errichtete einen Gerichtssitz (Vennergericht). Seit 1803 gehörte Mülchi zum Amtsbezirk Fraubrunnen. In den 1940er-Jahren wurde mit einer Melioration sumpfiges Gebiet im Limpachtal entwässert und neue Ackerfläche gewonnen. Die Bevölkerungszahl hatte im Jahr 1850 mit 380 Personen ihren Höchststand, 1990 waren es beim Tiefststand 214. Seit 2014 ist Mülchi keine eigenständige Gemeinde mehr. Es gehört seit einer Achterfusion zu Fraubrunnen. Kirchlich ist Mülchi Teil der Kirchgemeinde des solothurnischen Messen. (hus)

