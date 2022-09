Energy Air: Premiere in Thun – Von Überraschungsgästen, magischen Momenten und fliegenden Teppichen Wieder ein musikalischer Grossanlass in der Stockhorn-Arena: Nach dem Ärzte-Konzert lockte das Energy Air am Samstagabend rund 20’000 Musikbegeisterte nach Thun. Murielle Buchs und Hans Peter Roth

Energy Air in der Stockhorn-Arena: Ein Riesenspektakel. Foto: Patric Spahni

«Jawohl, Thun, let’s go!» Als Luca Hänni die Bühne am frühen Samstagabend betrat und sein Publikum anfeuerte, flogen ihm Hände und Herzen zu. Mit seinem Eurovision-Hit «She Got Me» und entsprechender Show heizte der Popsänger aus Uetendorf den rund 20’000 Fans kräftig ein. Die Stimmung am Energy Air, dem Open Air der Schweizer Energy-Radiostationen, präsentierte sich fröhlich, friedlich und ausgelassen.