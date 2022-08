Gemeindepräsident zur Engstlenalp – Von «überbordendem Tourismus» will er nichts wissen Walter Brog, Gemeindepräsident von Innertkirchen, auf dessen Gebiet auch die Engstlenalp liegt, sieht in den zunehmenden Ausflüglern kein Problem. Hans Peter Roth

Die Wirtschaft sei vom Tourismus abhängig, sagt Gemeindepräsident Walter Brog zu den Vorwürfen der touristischen Übernutzung der Engstlenalp. Foto: Franziska Rothenbühler

«Wer sagt denn, dass der Tourismus auf der Engstlenalp und in unserer Gemeinde überbordet?» Walter Brog, Gemeindepräsident (SVP) der Gemeinde Innertkirchen, nimmt Stellung zur Frage dieser Zeitung, was die schlimmsten Auswüchse des überbordenden Tourismus auf der Engstlenalp und in seiner Gemeinde seien. Von «überborden» und «schlimmen Auswüchsen» könne nicht die Rede sein, entgegnet er: «Unsere Wirtschaft ist vom Tourismus abhängig. Es freut uns, dass wir im In- und Ausland als beliebtes Ferienziel gelten.»