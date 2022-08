Tagestipp: Odd Beholder im Café Hueber – Von Träumen und Katastrophen Die Zürcherin Odd Beholder vermengt träumerischen Pop mit düsteren Beats und Texten über die Klimakrise. Die Mischung funktioniert. Jessica King

Odd Beholder heisst eigentlich Daniela Weimann und kommt aus Zürich. Foto: zvg

In der Single «Disaster Movies» besingt Odd Beholder Jugendliche, die sich früher Katastrophenfilme reinzogen und nun realisieren, dass sie mit der Klimakrise in genau einer solchen Katastrophe stecken. Odd Beholder, die eigentlich Daniela Weimann heisst, mischt dabei Zeilen über Flüchtende und Überschwemmungen («Pull me out of the water») mit Synthie-Arpeggien und einem treibenden Bass – das Resultat ist ein bezauberndes Werk, das zum Nachdenken und zum Tanzen gleichzeitig anregt. Auch ihre anderen Lieder folgen diesem Rezept: Texte über schwierige Themen paart sie gekonnt mit träumerischer Popmusik. Odd Beholder spielte bereits in verschiedensten Formationen, seit einer Weile ist Weimann nun solo unterwegs. (jek)





Jessica King ist Redaktorin im Ressort Kultur&Gesellschaft und schreibt primär über gesellschaftliche Themen. Mehr Infos @jessking42

Fehler gefunden?Jetzt melden.