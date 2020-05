Lifestyle mit Raubkatzen – Von Tigern, Glamour und Grössenwahn Von Tarzan zu Roy, von Michael Jackson zu «Tiger King»: eine kleine Kulturgeschichte des Lebens mit Raubkatzen – das liebste Accessoire aller Exzentriker. Tanja Rest

Das Magierduo Siegfried und Roy 1995 mit einem weissen Tiger. Forto: Getty Images

Raubkatzen sind gerade gross im Kommen. Das liegt am Zusammentreffen zweier zusammenhangloser Ereignisse. Die aktuelle Netflix-Dokuserie «Tiger King» über den kriminellen, narzisstischen, waffentragenden Grosskatzenbesitzer Joe Exotic ist wider jegliche Wahrscheinlichkeit zum Welterfolg geworden. Und in Las Vegas ist im Alter von 75 Jahren der frühere Casino-Magier Roy Horn, bekannt als Roy von «Siegfried und Roy», an den Folgen von Corona gestorben. Die alte Menschheitsfantasie, mit Löwen, Tigern und schwarzen Panthern zusammenzuleben wie mit schnurrenden Angorakätzchen: Sie fährt nun wieder genüsslich ihre Krallen aus.

Wollte man die Geschichte dieser Fantasie erzählen, so würde man wahrscheinlich bei Tarzan anfangen: 1932 sah das staunende und insgeheim schwer erotisierte Kinopublikum im ersten Film «Tarzan, der Affenmensch» den beiden Hauptdarstellern dabei zu, wie sie sich, auf ein Leopardenfell gebettet und nur mit Tierhäuten bekleidet, in einer afrikanischen Astgabel räkelten (die sich in Wahrheit in Culver City befand). In der Fiktion immerhin durften die wilden Tiere vorerst bleiben, wo sie waren, in den kenianischen Savannen oder im Dschungel von Indien, die Menschen kamen zu ihnen. Sie kamen als Tarzan und Jane, als gierige Grosswildjäger und wackere Wildhüter mit aufregend schönen Frauen. In den Sechzigerjahren erreichte eine Reihe von Spielfilmen die Kinos, in denen Mensch und Katze in biblischer Eintracht exotische Landschaften bevölkerten: «Frei geboren» etwa, mit der zahmen Löwin Elsa, oder «Clarence, der schielende Löwe», ein Box-Office-Hit, auf dem später die TV-Serie «Daktari» fusste; nicht zu vergessen Disneys «Dschungelbuch» mit dem Panther Baghira und dem menschenfressenden Tiger Shir Khan.

Mit zwei weissen Tigern am Pool

Die Leute konnten sich an diesen Raubkatzen nicht sattsehen, und das war logisch: Eine ästhetischere Mischung aus Kraft, Gefahr, Grazie und handfester Exotik ist schwer vorstellbar, was in der Summe unweigerlich Sex ergibt.

Eine schöne Frau im Leo-Mantel: Der Reiz dieses Bildes leuchtete auch den Modeschöpfern ein. Christian Dior war 1947 der erste, der das Leopardenmuster auf ein Couturekleid druckte, Yves Saint Laurent, Azzedine Alaïa und Roberto Cavalli taten es ihm später nach, bis der Leo-Look schliesslich die Wühltische von H&M erreichte. Auf die Idee, mit einer leibhaftigen Raubkatze zusammenzuleben, kam vorerst nur der Exzentriker Salvador Dalí: Anfang der Sechziger erwarb er einen Ozelot, taufte ihn auf den Namen Babou und nahm ihn an der Leine überallhin mit, unter anderem in ein New Yorker Restaurant, was einen herrlichen Skandal verursachte und Dalís Ruhm beflügelte.

Ozelot Babu war stets an seiner Seite: Der spanische Maler Salvador Dali 1967 in Paris. Bild: Getty Images

Als die hedonistischen Achtziger lüstern heraufdämmerten, begannen die Stars, die reich, gelangweilt und bekloppt genug waren, ihre privaten Raubkatzen anzuschaffen. Es war das ultimative Bling: Michael Jackson erwarb die Neverland-Ranch, wo in seinem Zoo bald ein Tiger namens Thriller lebte. Die frühere Hitchcock-Blondine Tippi Hedren («Die Vögel») hatte zuvor schon den 200 Kilogramm schweren Löwen Neil in ihrer Villa aufgenommen, der manchmal im Bett ihrer Tochter Melanie Griffith schlief (als junge Erwachsene sprang Griffith bei Dreharbeiten eine Löwin ins Gesicht und raubte ihr um ein Haar das Augenlicht). Boxer Mike Tyson liess sich in weisser Unterhose mit zwei weissen Tigern am Pool fotografieren.

«Mit einem einzigen Hieb seiner Tatze könnte er dir den Kopf abschlagen.» Roy Horn

«Ich kann gar nicht ausdrücken, wie es sich anfühlt, wenn ein ausgewachsener Tiger dein Gesicht ableckt, während du gleichzeitig weisst: Mit einem einzigen Hieb seiner Tatze könnte er dir den Kopf abschlagen.» Das hat Roy Horn gesagt, der mit seinem Partner Siegfried Fischbacher die akzeptierte Blaupause lieferte für den Lifestyle mit Raubkatzen – Nervenkitzel, Grössenwahn und Glamour inklusive. 1960 hatten sie sich auf einem Passagierschiff kennen gelernt, Siegfried war Schiffszauberer, Roy hatte einen an Bord geschmuggelten Geparden dabei. Der Show-Dauerseller «Siegfried und Roy» brach alle Rekorde und machte aus dem rotlichternen Spielersumpf Las Vegas eine Familienattraktion. Die Magie selbst war nicht besonders innovativ, sie bestand im Kern aus einer Handvoll alter Zaubertricks. Das Nie-zuvor-Dagewesene waren die Katzen. Die weissen Löwen und Tiger, die eine Armlänge vom Publikum entfernt ihre Fangzähne bleckten, und kein Gitter weit und breit.

Das tosende Publikum vor sich, ein lebendiger Tiger hinter sich: Britney Spears 2001 auf der Bühne bei den MTV Awards in New York City. Bild: Getty Images

Ein Tiger, der an der Seite eines Menschen auf einer Bühne performt, ist ein mythisches Bild nicht nur für die gezähmte wilde Natur. Es impliziert, dass ein Teil der Wildheit und Schönheit, des puren Sex des Tigers auf den Menschen übergesprungen ist. Unzählige Stars haben sich diese Übertragung zunutze gemacht, allen voran Britney Spears bei den MTV Awards 2001: Während sie im farngrünen Bikini «I’m a Slave 4 U» sang, sass hinter ihr ein lebendiger Tiger (und der Mann, der ihn festhielt – aufgepasst, «Tiger King»-Fans –, war kein Geringerer als Doc Bhagavan Antle).

Zwei Jahre später, am Abend des 3. Oktober 2003, stürzte sich während einer Show in Las Vegas der Tiger Mantacore plötzlich auf Roy Horn und zerrte ihn vor den Augen der entsetzten Zuschauer von der Bühne. Und das wars.

Der Raubkatzen-Glam war weg

Mit dem Unfall setzte die Raubkatzendämmerung ein. Die Show war Geschichte. Mike Tyson verkaufte seine Bengal-Tiger, Michael Jackson trennte sich von Neverland und gab den Tiger Thriller in die Obhut von Tippi Hedren, die nördlich von Los Angeles eine Station für obdachlose Wildtiere betrieb. Im Juni 2012 starb Thriller an Lungenkrebs. Was alles in allem wohl bedeutete: Der Glam war weg.

Von den praktizierenden Raubkatzenliebhabern ist am Ende nur der White Trash übrig geblieben: kriminelle Rednecks, die Tierschützer hassen, mit Pumpguns rumfuchteln, den Rauch ihrer Marlboros und Meth-Pfeifchen mit Dosenbier herunterspülen und auf Frauen (oder Männer) mit Tigerslips und gepiercten Nippeln stehen. Was dem Personal von «Tiger King» exakt entspricht: ein Bestiarium elender, skrupelloser Menschen, das Tiere ausbeutet, um ihrerseits von noch elenderen, noch skrupelloseren Menschen ausgebeutet zu werden.

Wie heisst es in Folge eins? «Grosskatzenliebhaber sind hinterhältige Drecksäcke.»