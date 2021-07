Glosse über den neuen Reichtum - Von Schnepfen, Dominas und windigen Hunden

Abo Glosse über unnütze Tätigkeiten Obacht beim Anfeuern von Kunstturnerinnen!

Bald beginnt in Basel die Kunstturn-EM. Grund genug, sich ein paar essenzielle Fragen zu stellen: Wie feuert man Kunstturnerinnen an? Welche Form der Sportbegeisterung könnte Befremden bei den Liebsten auslösen? Und was hat Gottes Tod damit zu tun?