Jenni deckt auf – Von Schattenplätzen und schönen Aussichten Noch nie war die gepflegte Gartenwirtschaft so wertvoll wie heute – und in der Gunstlage noch nie so ausgebucht. Martin Jenni hat einige Alternativen aufgestöbert Martin Jenni

Das Treichli in Wienacht-Tobel AR punktet mit luftig-leichter Küche und einem beeindruckenden Weitblick auf den Bodensee.

Wer will nicht in eine Gartenwirtschaft direkt am See oder Fluss? «Wir sind auf Tage ausgebucht», heisst es am Telefon. Und einfach den nächstbesten Freisitz zu erobern, bereitet keine Freude, sind es doch nicht nur die Blumen-Plastikkübel und lieblosen Kinderspielplätze, die auf den Appetit schlagen können, auch Gäste mit kurzen Hosen, haarig-stachligen Beinen und beigen Socken in ausgelaufenen Sandalen schaffen das. Die Aussichten auf gewisse gesellschaftliche Ansichten sind schwer zu ertragen. Dabei könnte die Sicht auf Kieselsteine, Blumenbeete, Bäume, Blätter, Wiese und Eiskübel mit gestärktem Servicetuch und einer Flasche Räuschling ein wunderbarer Wegweiser aus der Flucht vor dem Alltagstrott in die Entspannung sein. Wenn da nur nicht die beigen Socken wären, die Sie in meinen Empfehlungen aber nicht antreffen werden. Hoffe ich.

Unter den Bäumen

Pintli Foto: PD

Eine stimmungsvolle Beiz, die auch als Public House in Sussex durchgehen würde, ein schöner Garten, der einen von der grünen Insel träumen lässt, und eine innovative Küche, die schmeckt und mit einigen kleinen Abstechern ins Englische überrascht, was nicht als Drohung zu verstehen ist, sondern vielmehr mit der englischen Landlady Sylvia Aebi zu tun hat: Das sind die Ingredienzen für einen vergnüglichen Sommerabend im Pintli. Pimm’s, Smoked Salmon, vielleicht Beef in Stout, Summer Pudding oder Lemon Tarte – je nach Lust und Laune des Kochs warten auf «gwundrige» Gaumen so manche englische Klassiker. Very British. Indeed.

Pintli, 4532 St. Niklaus-Feldbrunnen SO,

Tel. 032 622 16 04,

www.pintli.ch

Do–So ab 11 Uhr geöffnet, Reservation erforderlich.

Auf dem Lande

Bad Schauenburg Foto: PD

Wer gediegen und doch unkompliziert tafeln will, reserviert sich auf der famosen Terrasse im Bad Schauenburg einen Tisch mit Blick in eine intakte Natur. Sternekoch Francis Mandin verwöhnt die Gäste mit einem Fischtatar mit Ingwer auf einem Randen-Carpaccio mit Dillcreme, mit Ravioli an Salbeibutter und einem gebratenen Entenfilet mit einer Honig-Sellerie-Kreation. Wer sich intensiver mit der durchdachten Weinkarte auseinandersetzt, weiss, dass das Bad über stilvolle Gästezimmer verfügt. Geleitet wird das Haus von Stéphanie Häring, der Tochter von Patron Fredi Häring und Maître d’hôtel Urs Hischier, der seit Jahrzehnten mit an Bord ist.

Bad Schauenburg, 4410 Liestal BL,

Tel. 061 906 27 27,

www.badschauenburg.ch

Mo–Sa mittags und abends, am Sonntag nur mittags geöffnet

Achtung Kurve

Kurve Foto: PD

Die «Kurve» ist eine grossartige Beiz, auch wenn sie nicht mehrheitsfähig ist. Stammgäste sitzen bei gutem Wetter in der urgemütlichen Stube, Zugezogene und Frischlinge im verträumten Garten, für den eine frühzeitige Reservation Pflicht ist. Vor dem Haus hat es einen speziellen Gunstplatz, der aus einer Holzbank und einem Blechtisch besteht. Der ideale Spot für den Aperitif oder für die spontane Einkehr. Das Fleisch ist Bio Fidelio, die meisten anderen Produkte sind biologisch oder aus der Region. Hauswurst und Oliven, Tintenfischsalat, hauseigene Pasta, Lammhackbällchen und ein zartes, karibisch gewürztes Huhn. Exzellente Bierauswahl, gute Weine. Für halbe Portionen hat der Patron kein Gehör. Es kommt, wie es immer kommt – gut und reichlich.

Kurve, 5210 Windisch AG,

Tel. 056 442 16 04,

www.restaurantkurve.ch

Mi–Do mittags und abends, Fr-So ab 11 Uhr durchgehend geöffnet.

Unter der Rebe

Weisser Wind Foto: PD

Freienwil ohne Dorfbeiz? Im Sommer, bei diesem hinreissenden Garten? Das kann nicht sein, sagten sich zwei Vollblutgastronomen der Region. Der ehemalige Beizer und Gründer der kulturellen Dreifaltigkeit in Ehrendingen im Wirtshaus zur Heimat, Marco Gelmi, und der junge Gastro-Wirbelwind Samuel Hauser von Blum-Hauser Gastronomie haben die Genossenschaft mit einem Pop-up-Vorschlag überzeugt – und seit Freitag ist der Weisse Wind für drei Monate am Freitag- und Samstagabend offen. Immerhin! Für die Stammtischler und Zufälligen tischt Reto Hoffmann einen Ochsenmaulsalat, ein geräuchertes Gnagi oder ein Dörrtomaten-Auberginen-Tatar auf, und zu jedem Glas, der im Offenausschank erhältlichen Weine, wird ein kleines «Gschnäfel» gereicht. Und sonst? Für Gäste mit Appetit kocht Hoffmann ein viergängig-eingängiges Menü, voraussehbar und nur auf Reservation.

Weisser Wind, 5423 Freienwil AG,

Tel. 056 555 47 96,

www.blum-hauser.ch/weisserwind

drei Monate ab 3.7 jeweils Fr–Sa ab 17 Uhr geöffnet.

Terrasse mit Aussicht

Schlosshalde Foto: PD

Die Schlosshalde beinhaltet Holzboden, liebevoll eingedeckte Tische, eine bezaubernde Terrasse mit Aussicht, keine Lobhudelei des Personals, sondern natürliche Herzlichkeit und Kompetenz, eine durchdachte Weinauswahl im Radius von 30 Kilometern, u.a. von Lokalmatador Stephan Herter, und eine vorzügliche regionale Küche. Am Abend werden drei Gänge aufgetischt, je nachdem eine Kräuterschaumsuppe, ein Hasenragout mit Polenta und Käse oder ein Stück Kuchen aus der hauseigenen Konditorei. Der Pluspunkt für Auswärtige sind die fünf Gästezimmer, die Wein- und Kulturfreunde entspannt zurücklehnen lassen.

Schlosshalde, 8404 Winterthur,

Tel. 052 233 78 78,

www.schlosshalde-winterthur.ch

Mi–So ab 9 Uhr durchgehend geöffnet.

Im Bilderbuchgarten

Bad Osterfingen Foto: PD

Bad Osterfingen ist ein wundervolles Gasthaus und Weingut mit einem vollendeten Vorzeigegarten, einer vorzüglichen Küche, in der die Spätzli frisch geschabt werden, das eigene Brot in den Holzofen geschoben wird, die Pommes frites von Hand ihren Feinschnitt erhalten und der saftig-zarte Sonntagsbraten nach allen Regeln der Kunst zubereitet wird. Alles frisch, alles fein und dies bereits in der dritten Generation. Wirtschaftsgänger, mit dem Sinn fürs Wesentliche werden sich bei Ariane und Michael Meyer so richtig wohlfühlen.

Bad Osterfingen, 8218 Osterfingen SH,

Tel. 052 681 21 21,

www.badosterfingen.ch

Mi–So ab 11 Uhr durchgehend geöffnet.

Mit Klosterblick

Meinradsberg Foto: PD

Pilger sollen genügsam sein, und trotzdem ist das Gasthaus Meinradsberg stets gut besucht, was zeigt, dass Beten Hunger und Durst verursacht. Der Empfang ist herzlich, der Service aufmerksam, und was aus der Küche kommt, sieht nicht nur gut aus, sondern schmeckt auch so. Der Spinatsalat mit Geissenkäse besticht durch seine subtilen Geschmacksnoten, das Lammcurry durch seine kräftige Würze, und ganz wunderbar fühlt sich der in Rotwein gebadete Coq au vin an. Wer wissen will, wie aus einem liebevoll angerichteten Blattsalat ein Meisterwerk wird, der wählt aus den drei angebotenen Salatsaucen die mit Hagenbutten. Das Glück perfekt macht der himmlische Garten.

Meinradsberg, 8840 Einsiedeln SZ,

Tel. 055 422 82 22,

www.meinradsberg.ch

Mi–So ab 11 Uhr durchgehend geöffnet. Bei schlechtem Wetter bleibt das Restaurant von Mi–Fr von 14–17.30 Uhr geschlossen.

Weit- und Nahblicke

Treichli

Das Treichli punktet mit beeindruckendem Weitblick auf den Bodensee und Nahblick auf eine klassisch-innovative Küche, die alltagstauglich ist. Essen bei Freunden ist der Leitgedanke der Gastgeber Lian-Ling und Michael Knellwolf. Da gibts Erbsencremesuppe mit Speck-Gremolata , Kalbsleber mit Rösti, das seit Jahrzehnten schon bei den Vorgängern obligate knusprige «Poulet im Körbli» und ein Cheesecake mit Cassis und Pfirsich. Die Küche macht im Gaumen Spass, also nichts wie hinein in die luftig-leichte Treichli-Welt.

Treichli, Wienacht-Tobel AR,

Tel. 071 891 21 61,

www.treichli.ch

Mi–Fr ab 17.30 Uhr, Sa mittags und abends, So ab 11 Uhr durchgehend geöffnet.