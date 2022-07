Pestalozzi-Kalender 2022/23 – Von Sandwich- bis zu Adoptivkindern Alles andere als kindisch: Die aktuelle Ausgabe der Pestalozzi-Schüleragenda widmet sich dem Thema Kindheit. Alexander Sury

In der Schalterhalle der Bank wurde sein Vater vom Feindbild zum Freund und Helfer: Der Autor Christoph Simon ist mit einer Kindheitserinnerung im Pestalozzi-Kalender vertreten. Foto: zvg

Der Berner Schriftsteller und Kabarettist Christoph Simon erinnert sich an seinen Vater, der in einer regionalen Bank irgendwo im Kanton Bern zum Kader gehörte. Einmal, es muss Mitte der 1980er-Jahre gewesen sein, demonstrierte der Sohn mit anderen Jugendlichen in der «väterlichen» Schalterhalle gegen Bankgeschäfte mit dem Apartheidregime in Südafrika. Sein Vater trat den Jugendlichen entgegen und erklärte, seine Bank tätige keine internationalen Geschäfte. Freundlich forderte er die protestierenden Jugendlichen auf, die Bank zu verlassen. Er half sogar beim Einrollen der Transparente und wünschte viel Erfolg: «Ich verliess die Wirkungsstätte meines Vaters mit dem seltsam guten Gefühl, gerade einen richtig schönen Vater-Sohn-Moment erlebt zu haben.»