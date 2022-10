Abo Fotografie – Carte Blanche – Von Pferden und Menschen Nach 50 Jahren fand das Bauernpferderennen in Schwarzenburg zum letzten Mal statt. Eine Fotoreportage.

Das Schwarzenburger Bauernpferderennen ist Geschichte. Am 9. Oktober jagten zum letzten Mal Pferde mit Reiterinnen und Wagenführern über das Gelände unterhalb der schmucken Wahlernkirche. Das volkstümliche Rennen war 1968 vom Bauern Armin Glaus gegründet worden. Glaus, ein Kavallerist der Schweizer Armee, organisierte in Anlehnung an den traditionellen Pferdemarkt von Saignelégier ein Pferderennen im Anschluss an einen Festumzug zum Tag des Pferdes auf dem eigenen Land. Damals hätten noch etliche Bauern mit Pferden gearbeitet, sagt sein Sohn, Armin Junior Glaus, der nun 64 Jahre und 50 Rennen später die Tradition beendet.