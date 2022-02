Aus Alpenblick wird Darling – Von London in den Berner Breitsch Im ehemaligen Hotel Alpenblick hat ein neuer Wirt das Zepter übernommen: Christoph Schürch importiert mehr als nur englische Begrüssungsrituale nach Bern. Claudia Salzmann

Der Traum des eigenen Restaurants wird ab Dienstag wahr: Christoph Schürch will im «Darling» an der Kasernenstrasse alles vom Tier auftischen. Foto: Christian Pfander

«Hello Darling» steht in Leuchtschrift über der Bar. Christoph Schürch begrüsst nicht so überschwänglich, aber herzlich. Der Neo-Wirt realisiert im ehemaligen Restaurant Alpenblick in Bern ein neues Konzept. Das eingelegte Gemüse in den Gläsern deutet schon darauf hin, bald werden sich «Scotch Eggs» dazugesellen.