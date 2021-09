Grösste Essveranstaltung der Schweiz – Von leckeren Schweinereien – und anderen Der «Poller»-Kolumnist bekommt im Hinblick auf die Schweizer Genusswoche den Unterschied zwischen Fastfood und frischer Nahrung eindrücklich vorgeführt. Markus Dütschler

Was das wohl ist? Des Rätsels Lösung findet sich – wie fast immer – am Ende des Textes. Foto: mdü

Ein Kind läuft zu seiner Mutter und sagt: «Da vorn zieht ein Mann Rüebli aus dem Boden.» Die liegen doch sonst in diesem Plastiksack im Supermarkt. Viele von uns denken auch so. Fleisch befindet sich in der Vakuumschale und hat mit Tieren nichts zu tun. Was Fertiggerichte enthalten, steht im Kleingedruckten, das wir ohne Brille nicht lesen können.

Die Schweizer Genusswoche will zum 21. Mal die Augen öffnen für das, was wir essen. Wir sollen spüren, dass sorgfältig gehegte und gepflegte Nahrungsmittel besser schmecken. Auch will die «Semaine du Goût» klarmachen, dass ein Schlachttier viel mehr bietet als ein Filetstück. Kurz: Essen soll mehr sein als das Zuführen von Kalorien, sondern bewusster Genuss von reell erzeugten Produkten.

Die Genusswoche wird jeweils im Berner Hotel Bellevue-Palace eröffnet. Einmal ging ich dorthin in der Hoffnung, dass Plätze frei würden, weil sich vielleicht ein Nationalrat beim mittäglichen Lobby-Lunch bereits zu sehr verausgabt hat. Die Empfangsdame checkte die Liste. Ich legte den Finger auf den Namen Alain Berset und sagte: «C’est moi.» Schon wollte die Frau ein Häkchen setzen, doch ich wehrte ab: «War nur Spass.» Berset war neu im Bundesrat. Jetzt, da ihn wegen Corona jedes Kind kennt, würde das kaum mehr klappen. Am Mittwochabend eröffnet Karin Keller-Sutter die Genusswoche. Ich spreche zwar gleich wie sie, werde aber den Täuschungsversuch nicht wiederholen.

Wie man sieht, ist die Genusswoche eine wichtige Sache. Viele Städte trugen schon ihr Banner, nur nicht Bern. Dem Vernehmen nach zögert die Stadt stets. Das kommt vielleicht noch. Und selbstverständlich beteiligen sich in Stadt und Kanton Bern Restaurants, Metzgereien und Kleinbauern mit Anlässen.

Als die Organisatoren die Medien über die Ziele orientieren, werden nicht nur Mäppchen mit papierenen Inhalten verabfolgt. Es gibt Wein, hausgemachten Flammkuchen – und Schweinefleisch. Letzteres produziert der Bauer Martin Wandeler unter der Affiche «Sau-gut». Die Tiere führen ein viel angenehmeres Leben als in einem herkömmlichen Mastbetrieb und fressen auch hochwertige Bierhefe, was dem Fleisch «Chuscht» verleiht. Sauwohl fühlt sich übrigens auch der Bauer, seit er dank der TV-Sendung «Bauer, ledig, sucht …» eine Frau gefunden hat.

Und wie wir da reden über naturnahe Landwirtschaft, Genuss von geschmackvollem Essen und echtem Geschmack, fährt ein Lieferwagen vor. Der Fahrer steigt aus, öffnet den Aufbau und entnimmt ihm schwere, zylinderförmige Gegenstände, die aussehen wie Gasflaschen. Erst als sie der Lieferant in ein nahes Kebablokal rollt, wird klar: Das ist gefrorene Döner-Masse. Schweinefleisch – weder saugutes noch sauschlechtes – ist wohl kaum drin. Aber sonst?

