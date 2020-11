Propaganda im Berner Wahlkampf – Von Klopapier bis Profivideo Die Berner Kandidatinnen und Kandidaten lassen sich einiges einfallen, um im Wahlkampf auf sich aufmerksam zu machen. Manches davon wirkt unfreiwillig komisch. Naomi Jones

Post-it-Blöckchen und Pflästerchen: SVP-Gemeinderatskandidat Thomas Fuchs am Samstag auf dem Breitenrainplatz. Foto: Iris Andermatt

Der absolute Gadgetkönig im diesjährigen Berner Wahlkampf ist der SVP-Gemeinderatskandidat Thomas Fuchs. Es beginnt mit einer Tasse. Gemeinsam mit den Bündnispartnern Bernhard Eicher (FDP) und Simone Richner (JF) posiert er im sommerlichen Rosengarten mit Schneeschaufel. Das Motiv taucht auch im kürzlich verschickten Wahlmaterial wieder auf. Im Sortiment hat Fuchs zudem Feuerzeuge, Post-it-Blöcke mit Kugelschreiber, Alpensalz und ein «Leiterlispiel», das von rechts nach links führt, statt hin und her.

SP und GLP werben mit Toilettenpapier. Foto: sie

Andere Parteien wollen dem in nichts nachstehen. Die Jungfreisinnigen verteilen Orangenschäler und Orangen, und sollte der Schäler Schnittwunden verursachen, helfen Fuchs’ Pflästerchen. Am Samstag rührte die Gemeinderatskandidatin Marianne Schild (GLP) beim Strassenwahlkampf mit Zwiebeln zu Tränen, und ihre Partei warb mit bedrucktem Klopapier für sich. Was sie genau damit sagen wollte, blieb offen. Auch die SP beschäftigt sich mit Toilettenpapier. Der Stadträtin Bernadette Häfliger sitzen die leeren Regale der ersten Corona-Welle offenbar noch in den Knochen. Deshalb fordert sie auf ihrem Flyer: «WC-Papier für alle.»