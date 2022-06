Ein neues Mehrfamilienhaus in Birsfelden erinnert an einen Palazzo. Nicole Hatz und Marco Volpato erklären die ungewöhnlichen Balkonkonstruktionen.

Herr Volpato, worin liegt das Besondere an dieser Bauaufgabe?

Marco Volpato: Unsere Aufgabe bestand darin, für ein Grundstück in Birsfelden bei Basel ein Mehrfamilienhaus mit neun Wohnungen auf fünf Ebenen zu gestalten. Unser Haus bietet etliche architektonische Besonderheiten. Inspiriert hat uns die klassische italienische Villa. So verfügt jede Wohnung über zwei beziehungsweise drei Balkone. Die Grundrisse weisen ähnliche Merkmale wie eine Palazzina auf, wobei die Wohn- und Schlafzimmer am Rand des Gebäudes angeordnet sind, während die Badezimmer an den zentralen Kern grenzen.

Nicole Hatz: Gemeinsam mit dem Büro Grand Paysage Landschaftarchitektur haben wir einen Gemeinschaftsgarten für alle Bewohnerinnen und Bewohner umgesetzt. Die Wohnungen im Erdgeschoss verfügen zudem über direkt vorgelagerte Privatgärten.