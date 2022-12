Bezahlte für seine Zivilcourage und seinen Mut mit dem Leben: Dietrich Bonhoeffer um das Jahr 1925. Foto: PD

Am 19. Dezember 1944 schrieb Dietrich Bonhoeffer seiner Verlobten einen Brief. Der junge, aber bereits sehr bekannte Pastor sass im Gefängnis der Gestapo in Berlin, inhaftiert als ein Gegner des Regimes von Adolf Hitler, dem Verbrecher. Er habe ihr noch ein paar Verse beigefügt, gab er an, wenn sie diese mit den Eltern und Freunden teilen könnte, sei er dankbar. Es war ein Gedicht, besser: ein Gebet zum Ende eines schlimmen Jahres: