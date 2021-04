Herr von Graffenried, wann haben Sie das letzte Mal auswärts gegessen?

Ich bin gerade auf Städtereise in Genf und habe gestern im Hotelrestaurant gegessen. Vor den Ferien war es aber natürlich schon mehrere Monate her. Ich kann mich noch erinnern, dass wir am 17. Dezember, dem letzten Tag vor der Schliessung, noch auswärts essen wollten. Leider war aber dann mein Corona-Test positiv, den ich zur Sicherheit gemacht hatte. Zuvor war ich aber im letzten Herbst absichtlich häufig in Restaurants essen, weil ich das Zusammensein mag, aber auch, um die Gastrobetriebe zu unterstützen.