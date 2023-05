Von Fox News zu Elon Musk – Tucker Carlson kündigt Show auf Twitter an – darf er das? Der Moderator will seine Videos nun bei Elon Musk verbreiten, der mit einer Beteiligung an Werbeeinnahmen lockt. Allerdings hat Carlson noch einen laufenden Vertrag mit Fox.

Der bis vor kurzem für den US-Sender Fox News tätige Moderator Tucker Carlson will künftig eine Sendung auf Twitter machen. «In Kürze werden wir eine neue Version der Show, die wir in den vergangenen sechseinhalb Jahren gemacht haben, auf Twitter bringen», kündigte Carlson am Dienstag in einem auf Twitter veröffentlichten Video an.

Ausserdem richtete er die Webseite tuckercarlson.com ein, auf der er ebenfalls Inhalte teilen möchte. Weitere Details zu dem Projekt nannte er nicht. Carlson behauptete in dem rund drei Minuten langen Clip, dass die Medien lügen würden und Fakten absichtlich zurückhielten. «Es gibt nicht mehr viele Plattformen, die freie Meinungsäusserung zulassen. Die letzte grosse, die es auf der Welt noch gibt, ist Twitter», sagte er.

Elon Musk lockt mit Beteiligung an Werbeeinnahmen

Tech-Milliardär Elon Musk hatte Twitter im vergangenen Oktober für 44 Milliarden US-Dollar übernommen. Er beschwor stets eine «absolute Redefreiheit», die es bei dem Kurznachrichtendienst unter seiner Führung geben solle. Mehrfach wurden jedoch Accounts von Journalisten für angebliche Verstösse gegen Twitter-Regeln gesperrt, während Nutzern, die für rechte Hetze bekannt sind, die Rückkehr auf die Plattform ermöglicht wurde.

Musk stellte nun in einem Tweet klar, dass er keinen Vertrag mit Carlson eingegangen sei. Der Moderator könne seine Videos wie jede andere Person auf die Plattform stellen und unterliege den gleichen Regeln wie alle. Musk wies dabei darauf hin, dass es bald möglich sein werde, durch eine Beteiligung an Werbeeinnahmen auch Geld mit Abonnenten und Beiträgen zu verdienen. Er hoffe, dass viele andere, vor allem auch Linke, diese Möglichkeiten auch wahrnehmen werden.

Carlson hat noch einen Vertrag mit Fox News bis 2025

Fox News hatte im April überraschend die Trennung von dem rechten Moderator bekanntgegeben, der als eine der bekanntesten Persönlichkeiten des Senders galt. Der Talkmaster moderierte jahrelang eine quotenstarke Abendsendung. Diese nutzte er dazu, um Verschwörungstheorien und Falschmeldungen zu verbreiten und gegen Minderheiten zu hetzen.

Fox News machte keine Angaben dazu, warum Carlson nicht länger für den Sender arbeitet. US-Medien zufolge hat der Sender Carlson wegen diverser Äusserungen rausgeworfen.

Der Vertrag von Carlson mit Fox News läuft noch bis Januar 2025 weiter und verbietet ihm, eine Show auf einem anderen Sender oder Netzwerk zu moderieren. Carlson erhält dafür so lange noch den vollen Lohn. Bis Januar 2025 könnte der Medienkonzern also juristisch gegen Carlson vorgehen und zu verhindern versuchen, dass er solche Twitter-Videos veröffentlicht, wie die New York Times schreibt.

Carlsons Anwälte gehen gegen Fox News vor

Kurzfristig könnte ein Richter eine einstweilige Verfügung gegen weitere Twitter-Videos aussprechen, dafür müsste Fox aber belegen können, dass Carlson dem Konzern mit seinen Videos schade oder möglicherweise vertrauliche Informationen verbreiten würde. Ein Medienanwalt sagt gegenüber der New York Times, dass die Hürden dafür hoch seien und Carlson sich auf den ersten Verfassungszusatz der Redefreiheit berufen könnte.

Wenn er regelmässig Twitter-Videos postet, könnte der Streit auch in ein ordentliches Gerichtsverfahren münden. Carlson hat zudem mehrere Angebote für eine Show auf anderen Sendern erhalten, was dann ein klarer Verstoss gegen seinen Vertrag wäre.

Gemäss Axios.com argumentieren Carlsons Anwälte allerdings, dass Fox den Vertrag mit Carlson zuerst gebrochen habe und dieser damit ohnehin nicht mehr gültig sei. Ein entsprechendes Schreiben soll bereits an den Fox-Konzern geschickt worden sein, inklusive Rupert Murdoch. Die Anwälte werfen dem Medienkonzern Betrug, die Veröffentlichung privater Nachrichten und die illegale Verwendung von privaten Nachrichten vor. Auch habe Fox mit dem Vergleich mit Dominion Voting Systems ein Versprechen gebrochen und mit dem Eingeständnis von Lügen und Fehlern den Ruf von Tucker Carlson beschädigt.

Die Argumentation lautet zudem, dass Carlson quasi ein Bauernopfer im Vergleich war. So schreibt Axios.com unter Berufung auf zwei Quellen, dass der Fox neben der Zahlung von 787 Millionen Dollar auch habe zusagen müssen, seinen Star-Moderator zum Schweigen zu bringen. Fox News dementiert dies, Dominion habe das nicht verlangt.

