Klimastreik Bern – Von einer Radikalisierung wollen sie nichts wissen Dass sie den Bundesplatz besetzt hat und nun das CO 2 -Gesetz bekämpft, bringt die Klimabewegung vermehrt in die Kritik. Drei Berner Aktivisten nehmen Stellung. Jacqueline Schreier

Drei Mitglieder des Berner Klimastreiks: Jelena Filipovic, Julian Seiler und Lena Bühler (von links). Foto: Franziska Rothenbühler

In kurzer Zeit hat die Klimabewegung auf der ganzen Welt Hunderttausende Menschen auf die Strasse gelockt. Dieser Erfolg ist nicht zuletzt ihrer dezentralen Organisation zu verdanken: Die nationalen Bewegungen unterteilen sich nochmals in Regionalgruppen. Diese sind lokal stark verankert und vernetzt. So können sie auf regionale Gegebenheiten reagieren. Dass diese Struktur aber auch Tücken hat, zeigte sich kürzlich am Beispiel des verabschiedeten CO₂-Gesetzes. Während die Westschweizer Sektionen das Referendum ergriffen haben, verzichten die Deutschschweizer Regionalgruppen auf einen Kampf gegen das Gesetz. Im Gespräch mit den drei Mitgliedern des Berner Klimastreiks, Lena Bühler, Jelena Filipovic und Julian Seiler, zeigt sich aber, dass diese Uneinigkeit nicht als Problem gesehen wird – im Gegenteil.