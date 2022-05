Tagestipp: Tojo-Theater – Von einer Lüge zur nächsten Im Stück «Die Traummaschine» versucht die Kompanie Rotes Velo, ihren Regisseur vor einer Katastrophe zu bewahren. Jessica King

Das Ensemble begibt sich im Stück auf die Suche nach den Grenzen zwischen Fantasie und Wirklichkeit. Foto: zvg

Die Kompanie Rotes Velo feiert ihr zehnjähriges Bestehen – und bringt mit «Die Traummaschine» eine Hommage an Träume und theatrale Lügen ins Tojo-Theater. Ausgangspunkt ist der erste Drehtag eines Regisseurs, der von seiner Versagensangst derart gehemmt ist, dass er nichts auf die Reihe kriegt. Sein Team will ihm helfen und sucht in seinen früheren Filmen und Traumtagebüchern nach Einfällen; rasant verschwimmen dabei die Grenzen zwischen Wahrheit und Lüge. Auf der Bühne steht eine interdisziplinäre Truppe aus Schauspielerinnen, Tänzern und Live-Musikern. (jek)

