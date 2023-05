Mamablog: Serie «5913 Miles» – Von diesem Kuscheltier hängt das Leben ab! Ein zerkauter Panda, ein hollywoodreifer Plot und ganz viel Drama: Unsere Autorin erlebt mit ihrer Familie in der neuen Heimat L.A. Szenen wie aus dem Film. Jacqueline Krause-Blouin

Bitte anschnallen! Denn dieser Panda darf auf keinen Fall verloren gehen … Alle Fotos: Privat

In dieser Serie gebe ich Einblicke in unser neues Leben in den USA, mal traurig, mal schön, mal mehr, mal weniger absurd oder dramatisch. Drama: Wo wir gerade dabei sind!