Jahreswechsel mit: Luca Di Blasi – Von der Wut der weissen Männer Bereits 2013 hat der Philosoph Luca Di Blasi ein Buch über den weissen Mann geschrieben. Nun glaubt er, dass Wokeness die Wahlen 2023 beeinflussen wird. Jessica King

Luca Di Blasi ist Professor für Philosophie an der Theologischen Fakultät der Universität Bern. Foto: Adrian Moser

Vor über zehn Jahren machte Luca Di Blasi eine Erfahrung, die ihm neu war. Damals war der Philosoph an einem Berliner Forschungsinstitut angestellt, das viel Wert auf Diversität legte – in der Forschungsgruppe war er einer der wenigen weissen heterosexuellen Männer. Um ihn herum arbeiteten Frauen, schwarze Menschen; die wichtigsten Themen waren Feminismus, Postkolonialismus oder Queerness. «Plötzlich gehörte ich zum ersten Mal in meinem Leben nicht mehr zur Mehrheit, sondern zur Minderheit», erinnert sich Di Blasi.