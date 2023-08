Circus Knie – Von der Lizenz, über andere zu lachen Der deutsche Comedian Kaya Yanar tourt mit dem Nationalzirkus. In der Manege scheut er sich auch nicht vor Witzen über die Familie Knie. Martina Hunziker

Sein Grinsen ist in Bern zurzeit überall zu sehen – an Plakatwänden und auf Werbescreens, in Bussen und Trams. Kaya Yanar, der deutsche Spassvogel, der seit 25 Jahren als Ethno-Comedian Witze über Landsleute und ihre Kulturen reisst, ist auf der diesjährigen Tournee das grosse Aushängeschild des Circus Knie.

Der Zirkus. Eine extravagante und surreale Welt, berauschend in ihrem Popcorn-getränkten Duft und in der Dichte von atemberaubenden Darbietungen. Was in der Manege passiert, hat nichts mit dem realen Leben zu tun und ist gerade deshalb so faszinierend.

Und doch ist die Verbindung zum Zeitgeist nichts weniger als das Lebenselixier des Zirkus. Man denke an die Elefanten: Seit 2016 tourt der Circus Knie ohne jene Tiere, die über Generationen Teil seiner Identität waren. Es musste ein Eingeständnis her an die seit einigen Jahren schwelende Diskussion um artgerechte Tierhaltung. Und es war ein wichtiger Schritt des Schweizer Nationalzirkus, um den Anschluss an die Gesellschaft, an sein Publikum nicht zu verlieren.

Jubel für den kleinen Dompteur

Seither gehört die Knie-Manege der hochkarätigen Artistik. Menschen, die Dinge tun, die man als normalsterbliche Person kaum für möglich hält. Sie falten sich zusammen, als hätten sie keine Knochen unter der Haut, klettern an Stangen hoch und runter, als hätten sie kurzerhand die Gesetze der Schwerkraft für sich ausser Kraft gesetzt.

Oder sie definieren das Turmspringen neu, wie die Truppe Zola aus der Mongolei: Jeweils zwei Männer springen gemeinsam von einem Podest hinunter auf eine Wippe und schicken damit einen Akrobaten mit spektakulärem Flug in die Zeltkuppel hinauf. Das geht so weit, bis ein Turm aus vier Männern darauf wartet, dass sich ein fünfter Artist in 14 Metern Höhe noch obendrauf stellt.

Der Circus Knie fasziniert auch in der ungebrochenen Präsenz der Familiendynastie. In der Manege treten Ivan, Chanel und Maycol Knie junior auf. Sie alle sind im Pferdebusiness drin, das für den Zirkus mindestens so identitätsstiftend ist, wie es einst die Elefanten waren.

Ivan (22) lässt 25 Pferde gleichzeitig in Choreografien um sich herumtraben. Chanel (12) präsentiert auf einem temperamentvollen Araber eine Dressurnummer. Maycol (5) lässt ein Mini-Pferd in Hundegrösse unter den Beinen eines anderen durchspazieren und bedankt sich am Schluss in perfekt einstudierter Dompteur-Haltung für den Jöh-Jubel des Publikums.

Aber nochmals zurück zum Zeitgeist. Auch die auftretenden Artistinnen und Artisten sind dem Nerv der Zeit ausgesetzt. So hat die erwähnte mongolische Truppe ihre klischierten Kostüme mit Pelzkappen und Trachtenmantel, mit denen sie sich im Programmheft noch präsentiert, mittlerweile durch neutralere (und dabei nicht minder glitzernde) Gewänder ersetzt.

Derweil verliert das zur Dekoration verkommene Zirkusorchester seine Bedeutung, weil immer mehr Truppen ihren Soundtrack, oftmals schmissige Hitparadenummern in abgewandelten und vor allem weit in die Länge gezogenen Arrangements, ab Konserve abspielen.

Eine gute Intention und feines Gespür

Und dann ist da ja noch Kaya Yanar. Er tut in der Manege, was er schon immer tut. Angst, mit seiner Comedy zwischen die verhärteten Fronten der Diskussionen um Rassismus und Diskriminierung zu geraten, hat er keine. «Natürlich bin ich sensibilisiert für das Thema. Aber in meiner Erfahrung kamen die heftigen Reaktionen nie von den Betroffenen selbst, sondern von irgendwelchen Empörungsanwälten, die sich im Namen anderer echauffieren», sagt Yanar im Gespräch vor der Show. «Denen geht es um etwas ganz anderes, um Aufmerksamkeit und Rechthaberei.»

Ethno-Comedy möge zurzeit umstritten sein, aber ihre Daseinsberechtigung sei unbestritten, glaubt er. Was es brauche, seien eine gute Intention, genaue Beobachtung und ein feines Gespür. «In ein paar Jahren werden wir zurückblicken und uns fragen, was eigentlich mit uns los war, wieso wir unseren Humor verloren haben», sagt Yanar.

In der Manege hat er das Publikum mit Witzen über die Berner Langsamkeit und YB («Wie, bitte schön, heisst denn die Berner Frauen-Liga der Young Boys – Spice Girls?») bei der ersten seiner beiden Nummern sofort gewonnen. Er lässt die Menschen über sich selbst lachen, bevor er Witze über andere macht. «Wenn man über sich selbst lachen kann, hat man die Lizenz, um auch über andere zu lachen. Denn man zeigt damit, dass man sich nicht allein durch die eigene Kultur, die Ethnie, die Staatszugehörigkeit definiert», sagt der Komiker.

Yanar macht sich auch über sich selbst lustig, ebenso seine Frau und die Kinder müssen für einige Pointen herhalten. Erst dann wagt er sich an Witze über die Familie Knie. Bedingung sei gewesen, dass er sie den Knies vorab vorspielte, sagt der Komiker. «Aber sie haben Tränen gelacht und ihre Selbstironie bewiesen.»

Yanars Komik fügt sich gut in das Zirkusspektakel ein. Es tut in all den aufregenden Nummern gut, auch einfach mal nur zu lachen. Denn was auch zum Zirkus gehört, ist die Erschöpfung: von all den Eindrücken, mit denen man das Zelt am Schluss beglückt wieder verlässt.

