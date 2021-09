Die schwierige YB-Vorbereitung – Von der Karibik via London ins Wankdorf Als Letzter von zwölf Spielern kehrte Jordan Siebatcheu am Donnerstag nach Bern zurück. Das erschwert die Vorbereitung auf die Partie gegen den FCZ. Dominic Wuillemin

YB-Torjäger Jordan Siebatcheu sammelte in den letzten Wochen fleissig Flugmeilen. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Am Donnerstagmorgen früh Schweizer Zeit sitzt Jordan Siebatcheu auf der Ersatzbank des Estadio Olímpico Metropolitano in San Pedro Sula nahe der Karibikküste und sieht, wie seine amerikanischen Teamkollegen in der WM-Qualifikation bei Honduras 4:1 gewinnen. Am Donnerstagabend spät ist er nach Rückreise via London wieder in Bern. Am Freitag trainiert der Stürmer sieben Zeitzonen und über 9000 Kilometer entfernt mit den Young Boys – willkommen im hektischen, aufregenden, anstrengenden Leben des 25-Jährigen.

Siebatcheu kehrt als Letzter von zwölf YB-Nationalspielern zurück. Alexandre Jankewitz und Felix Mambimbi trafen für die Schweizer U-21 in den Spielen gegen Gibraltar, wobei Mambimbis Tore von den YB-Teamkollegen Jankewitz und Fabian Rieder vorbereitet wurden. Nicolas Ngamaleu war für Kamerun gegen die Elfenbeinküste erfolgreich. Michel Aebischer, Christian Fassnacht, Ulisses Garcia und Cédric Zesiger kamen im Schweizer Nationalteam zum Einsatz, Sandro Lauper wurde erstmals überhaupt aufgeboten.