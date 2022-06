Architektonische Zeitreise – Von der Fabrikkantine zum Restaurant Auf dem einstigen Maggi-Areal in Kemptthal haben Philipp Rösli und Naomi Hajnos das Personalrestaurant The Valley saniert und neu eingerichtet. Lilia Glanzmann

Aus der ehemaligen Kantine ist das öffentliche Restaurant The Valley entstanden. Foto: Marc Wetli

Zwischen Winterthur und Zürich dreht sich alles um den Geschmack: Am Ufer der Kempt gründete Julius Maggi 1869 seine Fabrik für Fertigsuppen und Flüssigwürze. Bis in die 1930er-Jahre wuchs die Produktion auf ein Industrieareal von fast einem Kilometer Länge. Ab 2002 übernahm das Genfer Unternehmen Givaudan, welches nun das Areal zum Forschungs- und Dienstleistungscampus The Valley transformiert.