Abo Wie Biel die Armut bekämpft – Von der Arbeiter- zur Hochschulstadt Erstaunlicherweise schafft es Biel seit fünf Jahren, die Sozialhilfequote zu senken. Wie geht das? Zudem setzt die Stadt ihre Hoffnungen in ein Zukunftsprojekt.

Biel, Arbeiterstadt. Viel Industrie, die Nähe zur Sprachgrenze, günstiger Wohnraum und ein hoher Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund sind Gründe für die verbreitete Armut. Foto: Urs Hubacher (Keystone)

Viele Menschen in ihrem Umfeld wissen nichts von ihrer früheren Situation. Deshalb möchte Anja M.* anonym bleiben. Die 32-jährige Bielerin kommt direkt von den KV-Abschlussprüfungen zum Interview. Sie hat gemischte Gefühle, was die Resultate anbelangt, und hofft, dass ihre Leistung ausreicht, um einen Schritt weiterzukommen. So, wie sie das schon immer gehofft hat.