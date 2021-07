Glosse über die Unzuverlässigkeit der Zukunft – Von denkenden Schuhen und sprechenden Häusern Die Zukunftsforscher haben uns vor zehn Jahren ziemlich abenteuerliche Gadgets in Aussicht gestellt. Doch wo sind sie geblieben? Ane Hebeisen

Die neuesten Laufschuhe sehen zwar futuristisch aus, denken können sie trotzdem nicht. Foto: PD

Kein Monat vergeht, ohne dass uns die Zukunftsforschung in Aussicht stellt, dass das so mit uns nicht mehr weitergehen kann. Unser Dasein in der momentanen Form sei nicht mehr en vogue, und in ein paar Jahren würde so viel Zukunft und Entwicklung über uns hereinbrechen, dass wir uns noch wundern würden.

Wie wir wissen, gehen die Zukunftsforscher keiner exakten Wissenschaft nach, und doch schaffen sie es immer wieder, dass einem sein eigenes Tun und Handeln im Hier und Jetzt auch schon mal etwas zopfig erscheinen kann.

Vielleicht liegt es an meinem wertkonservativen Freundeskreis, aber ich wurde bisher noch nie in ein denkendes oder sprechendes Haus eingeladen.

Seit ungefähr zehn Jahren wird uns beispielsweise vorausgesagt, dass der Jogging-Schuh, wie er sich derzeit präsentiert, ein hoffnungsloses Auslaufmodell sei. «In ein paar Jahren wird es selbstverständlich sein, dass du dir zum Laufen einen denkenden Schuh anziehst», wollten uns die Zukunftsforschenden damals weismachen. «Der wird nicht nur errechnen, wie weit und wie schnell du gelaufen bist, er wird während des Laufens auch deine Gesundheit überwachen, wenn nötig die Ambulanz rufen, falls er merkt, dass mit dir etwas nicht stimmt.» «Doofer Schuh», sagte ich. «Wehe, der ruft die Ambulanz, wenn ich womöglich bloss konditionell am Straucheln bin.»

Neulich trieben die Gesetze der Materialermüdung auch mich dazu, beim Fachhändler einen neuen Laufschuh erwerben zu müssen. Dafür hatte ich zuerst schweisstreibend durch die Ladenlokalität zu joggen, damit die Verkäuferin das Verhalten meines Hohlknickfusses im Rennmodus studieren konnte. Es wurde mir ausserdem die Funktion futuristischer, signalfarbener Stossdämpfersysteme erklärt, und ich wurde über Materialien informiert, welche die Schuhe der neuesten Generation um einige Gramm leichter machen sollen. Als ich jedoch kurz vor Handelseinigkeit die Verkäuferin fragte, ob der von mir präferierte Schuh auch die Fähigkeit besitze, Rettungskräfte herbeizutelefonieren, falls ich mal kollabieren sollte, schaute sie mich mit einer Besorgnis an, als hätte ich gerade ein multiples Organversagen zu beklagen. Nach dem Kauf händigte sie mir eine Flasche Wasser aus, vermutlich weil sie der Meinung war, dass Wasser immer irgendwie gut ist, wenn mit einem Menschen etwas nicht stimmt.

Ebenfalls seit gut zehn Jahren stellen die Zukunftsforscher auch das denkende Haus in Aussicht. Ein Heim, das einem ebenfalls ständig Blutdruck und Gesundheit misst, mit einem spricht und sogar je nach Stimmung die Farbe der Wände ändern könne, ganz so, wie es einem gerade gefalle. «Doofes Haus», sagte ich. «Soll bleiben, wie es ist.» Vielleicht liegt es an meinem wertkonservativen Freundeskreis, aber ich wurde noch nie in ein denkendes oder sprechendes Haus eingeladen. Das Einzige, was die Wohnungen meiner Freunde von sich geben, ist das müde Murren des Altparketts.

Der Knabberspass von morgen sei nicht mehr die altbewährte Salzstange, sondern die thailändische Wasserwanze.

Auch ein anderer Top-Evergreen der Futurologen ist in meinem Leben noch nicht angekommen: Diese hatten nämlich vor Jahren vorhergemunkelt, dass wir bald anstelle der guten alten Pommes fröhlich Mehlwürmer und Heuschrecken frittieren würden. Und der Knabberspass von morgen sei nicht mehr die altbewährte Salzstange, sondern die thailändische Wasserwanze. Ja, und das Fleisch von morgen stamme – was liegt näher? – vom indonesischen Steinbockkäfer.

Doch obschon schon seit längerem auf diese Revolution in unseren Essgewohnheiten hinwgewiesen wird, ist mir selbst unter meinen besonders hippen Kollegen niemand bekannt, der sich regelmässig von wirbellosem Geziefer ernährt. Und das Bedürfnis, in einer Gaststätte zum Dessert eine Portion Steinbockkäfer im Holundersirup-Mantel zu bestellen, hat sich bei mir – gerade nach dem Erlebnis beim Sportschuhkauf – ebenfalls nicht eingestellt. Die Gastronomie hat es schliesslich schwer genug. «Doofe Käfer und doofe Wasserwanzen», sage ich und wühle dazu im Kichererbsen-Knabbermix von der Migros.

