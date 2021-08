Berner Wahlen 2022 – Von Arx von GLP für Regierungsratswahlen nominiert Die Grünliberalen des Kantons Bern (GLP) steigen definitiv mit ihrem Präsidenten Casimir von Arx in die Berner Regierungsratswahlen vom März des kommenden Jahres.

Jetzt offiziell GLP-Regierungsratskandidat: Casimir von Arx. KEYSTONE

Von Arx ist am Dienstagabend in Köniz an einer Mitgliederversammlung nominiert worden, wie die Partei per Twitter mitteilte. Bereits Anfang Juli hatte die Partei an einer Medienkonferenz von Arx als Kandidaten für die Wahl der Kantonsregierung vorgestellt. Der 39-jährige Mathematiker ist Grossrat und Gemeindeparlamentarier in Köniz. Er arbeitet bei der Eidgenossenschaft.

Die GLP des Kantons Bern wird im kommenden Jahr zum dritten Mal zu Regierungsratswahlen im Kanton Bern antreten. Sie sagt, es brauche die GLP in der Regierung, weil weder eine bürgerlich dominierte noch eine mehrheitlich links-grüne Regierung den Kanton Bern angemessen abbilde.

Die GLP fasste auch drei Parolen. Zur 99-Prozent-Initiative der Juso Schweiz sagen die Grünliberalen des Kantons Bern Nein. Ja sagen sie hingegen zur Ehe für alle. Diese beiden Vorlagen werden am 26. September dem Schweizervolk vorgelegt.

Ein Ja empfehlen die Berner Grünliberalen auch zum neuen Klimaschutzartikel in der Berner Verfassung. Auch darüber wird – auf kantonaler Ebene – Ende September abgestimmt.

SDA

