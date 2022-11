Apropos – der tägliche Podcast

Der schmelzende Thwaites-Gletscher in der Antarktis bestimmt, wie und wo wir Menschen in Zukunft leben. Was weiss man über die Folgen, wenn er verschwindet? In drei Folgen des Podcasts «Apropos» erzählen die «Magazin»-Autoren Christof Gertsch und Mikael Krogerus die Geschichte des Thwaites-Gletschers und die Geschichte eines Mannes, der ihn erforscht.

In Folge 2: Der Schweizer Glaziologe Martin Truffer und seine Forscherkolleginnen und -kollegen versuchen herauszufinden, warum der Thwaites-Gletscher eigentlich schmilzt. Wie schnell und vor allem mit welchen Folgen für die Menschheit. Doch dazu müssen sie sich erst einmal auf die Reise ins ewige Eis wagen.

